Kouvolan Sanomat: Inkeroisissa sijaitseva pakkaustehdas investoi kolme miljoonaa uuteen kalustoon: ”Haluamme olla maailman parhaita” Inkeroisissa digitaalisia pakkauksia valmistavan PackageMedian päätä ei palele. Yhtiön liikevaihto on ollut viime vuosina noin kaksi miljoonaa euroa. Helmikuussa se sai valmiiksi kolme miljoonaa euroa maksaneen tuotantotilojen uudistuksen. Euroopan maaseudun kehittämisrahasto tuki hanketta 400 000 eurolla. — Voimme tehdä aiempaa isompia tilauksia. Myös tuotantohinnat laskevat, koska volyymi on suurempi, sanoo yhtiön toimitusjohtaja Mauri Reinilä. Inkeroisten pakkaustehtaaseen asennettiin uudet digitaaliset painokoneet. Uusilla laitteilla voidaan painaa vuodessa kymmeniä miljoonia pakkauksia. Reinilän mukaan ennen uudistusta kapasiteetti ilmoitettiin miljoonissa. — Päätimme, että alamme ajatella kuin startup-yritys. Tavoitteena on liiketoiminnan merkittävä kasvattaminen. Investointipäätöstä helpotti se, että noin 500 henkilöä työllistävä Pyroll Group on yksi omistajistamme. PackageMedia on osa paperin, kartongin ja pahvin jalostamiseen keskittyvän Pyroll-konsernin pakkausliiketoimintaa. Yhtiö pyrkii käyttämään uusinta mahdollista tekniikkaa ja avaamaan markkinoita niin sanotuille älypakkauksille. Reinilän mukaan PackageMedia ei kuitenkaan ole pelkkä Pyrollin tuotekehittelysiipi. — Olemme itsenäinen osakeyhtiö. Teemme omat ratkaisumme ja pyrimme tuottamaan voittoa. Älypakkaukset näyttävät ulkoisesti tavallisilta tuotepakkauksilta — ja sitä ne perustehtävältään ovatkin. Erottava tekijä on se, että älypakkaukset ovat myös muuta. Niihin painetaan esimerkiksi tuotteiden rekisteröintitietoja tai kännykällä luettavia koodeja. PackageMedian palvelu- ja kehitysjohtajan Vesa-Matti Marjamäen mukaan älyominaisuudet auttavat tuotteiden myyjiä luomaan yhteisöllisyyttä käyttäjien kanssa. Älypakettiin voidaan kirjata kanta-asiakasalennuksiin oikeuttavia lukusarjoja. Tai sitten paketin tiedoilla voidaan kirjautua netissä käyttäjäyhteisöön jakamaan kokemuksia. Kouvolan Lakritsi on lanseerannut Lakritsitasavalta-pelin, jossa tuotteiden ostajat saavat tasavallan kansalaisuuden. Pelin arvoasteikolla nousee, kun ostaa lisää tuotteita. Tuotepakkauksissa annetaan koodit, jotka täytyy kirjata verkkopeliin. PackageMedia työllistää tällä hetkellä 20 henkilöä, joista kaikki asuvat Kymenlaaksossa. Pakkaustehdas sijaitsee Stora Enson Inkeroisten kartonkitehtaan kupeessa. Raaka-aine eli kartonki saadaan suoraan tehtaalta. Sen jälkeen yritys painaa pakkaukset ja lähettää ne maailmalle. Pakkauksia menee yli 50 maahan, yli 100 asiakkaalle. Reinilän mukaan laitos on Suomen ainoa digitaalinen pakkaustehdas. Maailman mittakaavassa PackageMedia erottuu muista painoalan toimijoista sillä, että se keskittyy täysin älypakkauksiin. — Haluamme olla maailman parhaita. Nyt kun investoinnit on tehty, edessä on kova työ, Reinilä sanoo. Lue koko uutinen:

