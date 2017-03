Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kitara vie kouvolalaista Joonas Kotoa neljäsosan vuodesta Kouvolalaista Joonas Kotoa kosittiin vuonna 2011. Kosijoina toimi viiden karvaisen miehen porukka, paikkana Tampereen silloisen Sauna Open Air -festivaalin esiintymislava. Todistajina toimi festivaaliyleisö. Koto vastasi myöntävästi. Siitä lähtien kitaristi on kuulunut kotkalaisen metalliyhtye Omnium Gatherumin vakiomiehistöön. — Liittyminen yhtyeeseen on muuttanut elämääni. Toiminta on aikaisempia bändejäni huomattavasti ammattimaisempaa. Samalla se vaatii myös enemmän aikaa ja uhrauksia, Koto kertaa. Omnium Gatherum vie Koton vuodesta noin neljänneksen. Albumisykliin laskettavat kiertueet mahtuvat yhteenlaskettuna Koton mukaan reiluun kolmeen kuukauteen. — Tietenkin siihen mahtuu myös kaikkea muuta tekemistä, kuten studiotyöskentelyä. Parhaillaan Omnium Gatherum on vuonna 2016 julkaistun Grey Heavens -albuminsa kiertueella. Kiertue on vienyt yhtyettä pitkin Yhdysvaltoja, Aasiaa ja Eurooppaa. Kevääksi on tarjolla vielä yksi Euroopan kiertue sekä festivaalikeikkoja. Parhaillaan yhtye kiertää Suomessa. — Tarkoitus olisi pistää edellisen Beyond-albumin keikkamäärästä hieman paremmaksi. Kyseisen levyn tueksi soitimme 149 keikkaa. Koto ei odota Omnium Gatherumin tahdin hiljenevän vastaisuudessakaan. Yhtye on keikkailun ohessa jo hahmotellut seuraavaa albumia. Kitarakiireiden lisäksi kotoa työllistävät syksyllä alkaneet opinnot Kouvolan seudun ammattiopiston luonnonvara-alalla. — Ajattelin varttuneella iällä lukea itselleni uuden ammatin. Tarkoitus on valmistua ympäristönhoitajaksi vuoden lopussa. Eipähän tarvitse miettiä, mihin vapaa-aikansa käyttää kuluvan vuoden aikana, Koto nauraa. Omnium Gatherum, Metacca ja Drearyym Kouvolan Bar Downtownissa lauantaina 18. maaliskuuta kello 22. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/03/16/Kitara%20vie%20kouvolalaista%20Joonas%20Kotoa%20nelj%C3%A4sosan%20vuodesta/2017222020657/4