Kouvolan Sanomat: Kolme ihmistä kuollut ja useita loukkaantunut onnettomuudessa Nuijamaalle johtavalla tiellä Venäjällä Kolme ihmistä on kuollut ja useita loukkaantunut linja-auton kaaduttua ojaan torstaiaamuna Nuijamaan rajanylityspaikalle johtavalla tiellä Venäjän puolella. Kaakkois-Suomen rajavartiostosta kerrotaan, että onnettomuuspaikka on noin 12,5 kilometriä Suomen rajalta. Ylen tietojen mukaan onnettomuuden uhrit ovat venäläisiä. Fontanka.ru-sivuston mukaan loukkaantuneita olisi 26. Sivuston mukaan onnettomuus tapahtui aamulla yhdeksän aikaan. Tietojen mukana kuljettaja menetti bussin hallinnan jäisellä tiellä. Onnettomuuspaikka on lähellä paikkaa, jossa tapahtuneessa onnettomuudessa kuoli 10 ihmistä helmikuussa 2014. Kaakkois-Suomen rajavartiosto muistuttaa, että onnettomuuden takia raskas liikenne ei pääse kulkemaan Nuijamaan rajanylityspaikan kautta Venäjälle. Nuijamaan rajanylityspaikkaa kehotetaan välttämään, sillä onnettomuuden raivaustyöt voivat kestää useita tunteja. Onnettomuudesta kertoi ensimmäisenä Yle. Lue koko uutinen:

