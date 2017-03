Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolalaiselle Päivi Matsille Nuorten Lääkäreiden yhdistyksen tunnustus Kouvolan kaupungin koulutusylilääkäri Päivi Matsi on valittu vuoden 2016 Yleislääketieteen erikoislääkärikouluttajaksi. Tunnustuksen myönsi Nuorten Lääkärien Yhdistys. — Tunnustuksen saaminen on mahtavaa. Erityisesti se, että koulutettavani ovat minulle tunnustusta ehdottaneet, lämmittää sydäntä, Matsi kertoo. Vuoden opettaja -palkinnot jaetaan vuosittain hyville ja innostaville, opetusta eteenpäin vieneille opettajille. Palkinnoilla Nuorten Lääkärien yhdistys ja Lääketieteenkandidaattiseura haluaa korostaa laadukkaan opetuksen merkitystä sekä tuoda myönteisellä tavalla tuoda esiin työnsä tunnollisesti ja hyvin tekevät yksittäiset opettajat. Vuoden opettajat valitaan jäsenistön ehdotusten perusteella. Lääketieteenkandidaattiseura on Helsingin Yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden ainejärjestö. Sen tavoitteena on edistää lääketieteen opiskelijoiden valveutuneisuutta lääketieteellisissä, terveydenhuoltopoliittisissa ja muissa yhteiskunnallisissa asioissa sekä luoda ja vahvistaa kollegiaalisuutta. Nuorten Lääkärien Yhdistyksen jäseniksi kutsutaan kaikki kolmannen vuosikurssin lääketieteen kandidaatit ja jäsenyyttä voivat hakea kaikki, joilla on oikeus harjoittaa lääkärintointa Suomessa. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/03/16/Kouvolalaiselle%20P%C3%A4ivi%20Matsille%20Nuorten%20L%C3%A4%C3%A4k%C3%A4reiden%20yhdistyksen%20tunnustus/2017222025820/4