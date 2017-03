Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolan teatteri on mukana yhteistyössä, joka vie yhden näyttelijän Berliiniin ja tuo neljä uutta kasvoa Kouvolaan Kouvolan teatteri on lähtenyt mukaan pitkäjänteiseen yhteistyöhankkeeseen, joka vie kouvolalaista näyttelijäntyötä suoraan Euroopan kulttuuripääkaupunkiin Berliiniin. Vastalahjaksi eurooppalaiset tuulet puhaltavat pian Kouvolaan. Kouvolan lisäksi hankkeessa on mukana kuusi muuta valtionosuuksia saavaa teatteria ja yksi vapaa ryhmä. Tarkoituksena on tuottaa kolmen vuoden aikana kolme eri teatteriesitystä. Yhteistyötä johtaa Berliinissä asuva teatteriohjaaja ja taiteilijaprofessori Mikko Roiha. Hän ohjaa kaikki esitykset. Ensimmäiseksi Roiha ohjaa ja lavastaa Orvokki Aution Pesärikon, jossa Kouvolan teatterista on mukana Veli-Matti Karén. Karén esittää näytelmässä Olavia. Muista kaupunginteattereista mukaan on irrotettu Armia näyttelevä Sara Melleri Riihimäeltä, Taina Reponen Jyväskylästä, Eila Halonen Turusta ja Jarkko Sarjanen Kotkasta. Näytelmä harjoitellaan Berliinissä, jossa se saa ensi-iltansa 14. syyskuuta 2017. Tämän jälkeen esitys lähtee kiertämään Suomea, ja se on osa kunkin teatterin ohjelmistoa 10—20 esityksen ajan. Kaikkiaan esityskertoja kertyy noin sata. Kouvolassa esitykset sijoittuvat ajanjaksolle 22.11.2017—17.3.2018. Kouvolan teatterin johtaja Tiina Luhtaniemi paiskasi Roihan kanssa kättä heti, kun tämä ehdotti yhteistyötä. — Lähdimme mukaan paitsi Roihaa kohtaan tuntemani syvän luottamuksen vuoksi myös siksi, että Kouvolan teatteri haluaa uudistua, tutkia omia tuotantotapojaan ja ravistella tuttuja käytäntöjä, Luhtaniemi sanoo. Kouvolan teatterin talouspäällikön Mervi Ihalaisen mukaan kyseessä on edullinen tapa tuottaa suurelle näyttämölle esitys. — Näytelmä tarvitsee ohjaajan, lavastajan sekä puku-, valo- ja äänisuunnittelijan. Kouvolan teatteri maksaa käytännössä yhden näistä. Näyttelijöitä on viisi, joista vain yhden palkan me maksamme. Erittäin kustannustehokasta, Ihalainen sanoo. Projekti palvelee myös yleisöä, jolta säästyy matkustamisen vaiva. Teatterin edustalle pysäköity bussijono on yhä harvinaisempi näky, joten nyt vastataan huutoon. — Jos vuori ei tule Muhammedin luo, Muhammed menee vuoren luo, kiteyttää Eeva-Liisa Kuokka Kotkan kaupunginteatterin tiedotuksesta. Lue lisää päivän lehdestä tai Kouvolan Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/03/16/Kouvolan%20teatteri%20on%20mukana%20yhteisty%C3%B6ss%C3%A4%2C%20joka%20vie%20yhden%20n%C3%A4yttelij%C3%A4n%20Berliiniin%20ja%20tuo%20nelj%C3%A4%20uutta%20kasvoa%20Kouvolaan/2017222026546/4