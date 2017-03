Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvottarien Ulriikka Nuolikoski uskoo, että kausi jatkuu Korisliigan pudotuspeleissä — se vaatii voittoa lauantaina vaikeassa vierasottelussa Jos tilastoihin on uskominen, Kouvottarien kausi naisten Korisliigassa päättyy lauantaina Vimpelissä. — En kyllä usko tällaiseen ollenkaan. Kaksi kertaa olemme menneet vimpeliläisten jekkuihin, mutta kolmatta kertaa emme sitä tee, Kouvottarien vimpeliläislähtöinen Ulriikka Nuolikoski lataa. Pelin henki on se, että Vimpeli—Kouvottaret-ottelun voittaja etenee kuuden parhaan joukkueen pudotuspeleihin. Vedon kauden jatkumisen puolesta puhuvat kaksi aiempaa voittoa kouvolalaisjoukkueesta, joista jälkimmäinen tuli tammikuun lopulla Mansikka-aholla. — Jostain syystä olemme pelanneet kauden kaksi heikointa peliä juuri heitä vastaan. En osaa sanoa, oliko se enemmän heidän hyvyyttä vai meidän huonoutta, Nuolikoski miettii. — Se on kuitenkin ihan selvä, että pystymme heidät voittamaan. Nuolikoskelle voitto olisi takuulla maukas juttu jo pelkästään senkin takia, että hän on Vedon kasvatti ja kohtaa kasvattajaseuransa edustusjoukkueen tutussa Vimpelin liikuntahallissa. — Olen pelannut vierasjoukkueen peliasussa siellä kahdesti. Viime kaudella hävisimme siellä Catzin kanssa ja marraskuussa tuli tappio Kouvottarien kanssa. Kolmas kerta toden sanoo vai ei kahta ilman kolmatta? — Ensimmäinen. Ehdottomasti, Nuolikoski painottaa. Vimpelin Saarikenttä on kaikille pesäpalloa seuraaville tuttu pelipaikka. Saarikentällä vierailleille tuttua on myös vimpeliläiskatsomon herjanheitto, joka kohdistuu Vedon vastustajaan ja tuomaristoon. — Jotkut ovat sanoneet, että Vimpelin liikuntahalli on raskas paikka pelata. Ja tämä nimenomaan siksi, että sitä huutelijaa sieltä katsomosta kyllä löytyy. — Kaikki sieltä kuuluva ei ehkä ole ihan järkevää. Pitää muistaa, että koripallo on Vimpelissä vielä aika nuori laji. Kouvottaret ja Vimpeli eivät ole kohdanneet toisiaan vielä tällä kaudella nykyisillä kokoonpanoilla. Sitten edellisen kohtaamisen kouvolalaisten pelintekijä on vaihtunut Bianca Bartonista Nyshia Hammondsiin. Jälkimmäinen on tyyppiesimerkki pass first -playmakerista. — Hän on taitava pelaaja, joka hakee mieluummin syöttöjä kuin omia ratkaisuja. Hammonds onkin tilastoinut neljässä pelaamassaan ottelussa peräti 7,5 syöttöä ottelua kohden. — Kivahan siellä nurkassa on odottaa syöttöä valmiina heittämään. Vimpeliläisten sisäpeli perustuu amerikkalaissenttereiden Deven Hunterin (190 cm) ja Olivia Nashin (188) sekä laituri Wilesia Hardyn (182) osaamiseen. Vedon kotimainen kaarti muodostaa kaukoheittopartion. — Meidän on pärjättävä yksi yhtä vastaan -puolustuksessa. Jos pystymme siihen, meillä ei ole ongelmia, Nuolikoski tietää. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/03/16/Kouvottarien%20Ulriikka%20Nuolikoski%20uskoo%2C%20ett%C3%A4%20kausi%20jatkuu%20Korisliigan%20pudotuspeleiss%C3%A4%20%E2%80%94%20se%20vaatii%20voittoa%20lauantaina%20vaikeassa%20vierasottelussa/2017222027491/4