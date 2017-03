Uutinen

Kouvolan Sanomat: Onnettomuusbussissa oli 32 ihmistä – Suomalaisviranomaiset selvittävät tienhoidon tason Torstaiaamuna Nuijamaalle johtavalla tiellä onnettomuuteen joutuneessa bussi oli matkalla Pietarista Lappeenrantaan. Autossa oli kaikkiaan 32 ihmistä, kun se kello 7.50 Suomen aikaa ajautui ulos tieltä. Onnettomuuspaikalla käynyt Saimaan kanavavaltuutetun toimiston päällikkö Seppo Kykkänen liikenne- ja viestintäministeriöstä kertoo, että onnettomuuspaikka on hieman ennen Rättijärven sulkua loivassa alamäessä olevassa s-mutkassa. Linja-auto ajautui ulos tieltä ja mahdollisesti törmäsi kallioleikkaukseen. Onnettomuuden syytä Kykkänen ei osaa arvioida. — En ota kantaa onnettomuuden syyhyn, se selviää tutkimalla, hän sanoo. — Auton keula oli vähän rutussa. Siinä on kallioleikkaus lähellä ja puita on painunut läjään. Jostain syystä bussi on ajautunut kaarteen sisälaitaan ja siitä ojaan. Bussi päätyi tien oikealle puolelle sisäkaarteeseen kyljelleen perä menosuuntaan ja renkaat tielle päin. Kolme ihmistä kuoli ja 20 vietiin sairaalahoitoon onnettomuuspaikalta. Kaikki uhrit ovat venäläisiä. Onnettomuuspaikka on Saimaan kanavan huoltotiellä noin 12,5 kilometrin päässä Nuijamaan raja-asemalta. Haastava paikka Onnettomuuspaikan ohi heti tuoreeltaan ajanut Aki Pesonen kertoi Etelä-Saimalle, että tie oli onnettomuushetkellä paikalla jäinen. Kun Kykkänen ennätti paikalle noin 1,5 tuntia onnettomuuden jälkeen, tie oli märkä. — Päivällä sulaa ja yöllä on pakkasta. Tie oli märkä, mutta ei jäässä. Kevät on sellainen, että olosuhteet muuttuvat aika äkkiä. Sen verran näin, että tiellä oli hiekkaa. En sitten tiedä oliko sitä juuri siinä kohtaa ollut kun onnettomuus tapahtui. Saimaan kanavan huoltotien hoitovastuu on suomalaisilla. Kykkänen arvioi, että tienhoito on ollut hyvässä kunnossa. Tienhoidon taso selvitetään. — Selvitetään onko se ollut asiallista. Ei ole epäilystä, että näin ei olisi ollut. Sitten odotamme selvityksiä Venäjän viranomaisilta, ja jos on jotain parannettavaa, pyrimme löytämään keinoja. Onnettomuuden seurauksena rajaliikenne pysäytettiin Nuijamaan rajanylityspaikalla ruuhkautumisen estämiseksi. Kykkänen arvoi, että onnettomuusbussin nostaminen tulee olemaan vaikeaa. — Se on paikkana erittäin haastava. Nostoaikataulusta hänellä ei ole tietoa. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/03/16/Onnettomuusbussissa%20oli%2032%20ihmist%C3%A4%20%E2%80%93%20Suomalaisviranomaiset%20selvitt%C3%A4v%C3%A4t%20tienhoidon%20tason/2017522025972/4