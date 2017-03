Uutinen

Kouvolan Sanomat: Päätoimittajalta: Kouvola sai yhteistyötä hakevan johtajan Kouvolan uuden kaupunginjohtajan Marita Toikan ensimmäiset linjaukset lupaavat hyvää Kouvolalle. Toikka nosti kiitospuheessaan maanantai-iltana esiin kolme asiaa. Hän kertoi kannattavansa avoimuutta, läpinäkyvyyttä ja yhteistyökykyä. Toikan mielestä keskustelua täytyy käydä entistä enemmän yli puoluerajojen, ja myös yhteistyötä viranhaltijoiden ja poliitikkojen kesken tulee parantaa. Tavoitteet ovat hyviä ja erittäin tärkeitä Kouvolan kannalta. Kouvolan päätöksentekoa on monessa asiassa leimannut jähmeys: asiat eivät ole edenneet, koska niistä ei ole saatu sovittua eri ryhmien kesken. Kaupunginjohtajalla pitää olla aktiivinen rooli kompromissien hakemisessa. Kaupunginjohtaja ei pysty muuttamaan poliittista kulttuuria yksin, mutta hän pystyy vaikuttamaan siihen. Lisää mahdollisuuksia muutokseen antaa se, että kuukauden päästä pidettävät kuntavaalit muokkaavat valtuustoa ainakin jonkin verran uusiksi. Marita Toikka aikoo ensi töikseen päivittää tietonsa Kymenlaakson maakunta- ja sote-uudistuksen tilanteesta. Myös tässä hän korostaa yhteistyötä eikä halua lietsoa vastakkainasettelua etelän ja pohjoisen välillä. Toivottavasti myönteinen asenne aukaisee lukkoja tässäkin asiassa — ja vielä niin, että kouvolalaiset hyötyvät. Kouvolan ja sen asukkaiden edunvalvonta on johtajan ydintehtävä. Myös Toikan vaatimus sekä kaupungin että tulevan maakuntahallinnon organisaation tehokkuudesta on olennainen. Hallinnossa tarvitaan tehokkuutta, sillä poliittisten haasteiden lisäksi Kouvolalla riittää taloudellisia haasteita. Lue koko uutinen:

