Pakolaisten kuntapaikkoja on liian vähän, mutta tilanne on viime vuotta parempi — Kouvola on tarjoutunut ottamaan 15 pakolaista Pakolaiset tarvitsevat lisää kuntapaikkoja, kertoo työ- ja elinkeinoministeriön (tem) tilasto. Tänä vuonna kunnat ovat lupautuneet ottamaan vastaan yhteensä 2 500 pakolaista, mutta temin asettamaan neljäntuhannen paikan tavoitteeseen on yhä matkaa. Kouvola tarjosi viime vuonna pakolaisille 15 kuntapaikkaa ja tänä vuonna määrä on sama. Iitti ei viime vuonna allekirjoittanut sopimusta kuntapaikoista eikä ole toistaiseksi tehnyt sitä tällekään vuodelle. Ministeriön maahanmuuttajien kotouttaminen -ryhmän kehittämispäällikkö Tarja Rantala arvioi, että kuntapaikkojen määrä voi vielä nousta yli kolmeentuhanteen. Toistaiseksi sopimuksen kuntapaikoista on tehnyt reilut sata kuntaa, mikä on puolet viime vuoden kokonaismäärästä. — Torstaina sain Etelä-Savosta viestin, että useiden kunnan kanssa on neuvoteltu ja päätöksiä on varmasti luvassa, Rantala sanoo. — Kuntavaalit ovat huhtikuussa, joten ne varmaankin hieman viivästyttävät asian käsittelyä — asia jätetään seuraavalle valtuustolle. Uusien päätösten tekeminen menee syksyn puolelle. Rantalan mukaan tilanne on joka tapauksessa parempi kuin viime vuonna, jolloin temin tavoitteena oli lähes kymmenentuhatta kuntapaikkaa. Pakolaisille pyritään löytämään kuntapaikka läheltä vastaanottokeskusta. Kuntapaikat ja ihmisten toiveet eivät kuitenkaan aina kohtaa: viime vuonna kuntapaikkoja oli 4 500, mutta niihin osoitettiin vain 3 300 ihmistä. Kunnat myönsivät paikkoja myös loppuvuodesta, joten kaikkia paikkoja ei ehditty täyttää. Jotkin kunnat ovatkin Rantalan mukaan olleet jopa näreissään, kun myönnetyt kuntapaikat eivät ole täyttyneet.

