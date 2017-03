Uutinen

Kouvolan Sanomat: Roope Tonteri rakensi lumilautaparkin Rapojärven jäälle — katso video Kouvolalainen lumilautailija Roope Tonteri on löytänyt kiireisestä kilpailukalenteristaan aikaa jäärakennelmien tekoon. Hän on yhdessä isänsä ja muutaman muun kanssa rakentanut Rapojärven rannalla sijaitsevalle kesämökilleen jäisen snoukkaparkin ja jääsaunan. Rakennelmat ovat jäällä ja materiaali niihin on irrotettu suoraan järvestä. — Parkin alla on noin kuusi metriä vettä. Leikkasimme kaiken parkissa käytetyn jään samasta järvestä moottorisahalla — vain muutaman metrin päästä siitä parkista. Se on ihan mökin vieressä, tavallaan mun takapihalla! Tonteri kertoo Redbull.fi-sivustolla. Rakentaminen vei Tonterin mukaan 10—12 päivää, ja jäätä nostettiin järvestä 6,5 tonnia. — Käytettiin ainoastaan moottorisahaa, kirvestä ja tukkipihtejä. Ne pihdit tippui yhtenä päivänä avantoon ja jouduttiin noukkimaan ne muutaman metrin syvyydestä jääkylmästä vedestä taskulampun kanssa. Liukkailla jääelementeillä lautailu vaati totuttelua, mutta onnistui silti hyvin. Teemu Heljon ja Elias Markkulan rakennusprojektista kuvaama video on katsottu jo noin miljoona kertaa. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/03/16/Roope%20Tonteri%20rakensi%20lumilautaparkin%20Rapoj%C3%A4rven%20j%C3%A4%C3%A4lle%20%E2%80%94%20katso%20video/2017568/4