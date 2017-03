Uutinen

Kouvolan Sanomat: Ahkiokyytejä, keikkafiilistä ja romantiikkaa — katso tärpit Kouvolan viikonloppumenoista Verlassa rakastetaan tänä iltana vanhan ajan malliin. Seuratalossa esitetään vuonna 1951 valmistunut musiikkielokuva Kesäillan valssi, jossa soivat Oskar Merikannon sävellykset. Näytös on ilmainen. Puffetissa on vapaaehtoinen kahvimaksu. Kesäillan valssi -elokuva tänään 17.3. kello 18.30 Verlan seuratalossa, Verlantie 346. Neljä Ruusua heittää keikan Mari’s Coffeessa Neljä Ruusua aloittaa kiertueensa tänään Anjalasta. Joensuulaislähtöiseltä bändiltä ilmestyi vastikään uusi single Sähkökitara. Neljä Ruusua tänään 17.3. Mari’s Coffeessa Anjalassa. Mattojen kutomista esitellään Kuusankoskella Haluaisitko kutoa maton? Kymin nikkarit -yhdistys järjestää viikonloppuna avoimet ovet, jossa esitellään etenkin kutomon toimintaa. Kävijät voivat kokeilla kutomista sekä lauantaina että sunnuntaina. Avoinna on myös nikkarin puutyöpaja. Avoimet ovet 18. ja 19.3. kello 10—14 kutomolla, Patosillantie 1, Kuusankoski. Urheilijat puhuvat Anjalassa Nuorisokeskus Anjalassa järjestetään lauantaina koko perheen harraste- ja urheilulajitapahtuma. Ohjelmassa on urheilijoiden luentoja ja lajiesittelyä seurojen toimintapisteillä. Puhumaan saapuvat soudun olympiamitalisti Minna Nieminen ja kenttäratsastuksen nuorten Euroopan mestari Elmo Jankari. Yli lajien -tapahtuma 18.3. kello 12.30—15.30 nuorisokeskus Anjalassa, Ankkapurhantie 15. Mielekassa voi hypätä rinnepäivystäjän ahkiokyytiin Laskettelijoiden turva, SPR:n rinnepäivystys täyttää 30 vuotta Mielakassa. Taivalta juhlitaan paikan päällä sunnuntaina. Ohjelmassa on muun muassa mahdollisuus ahkiokyytiin ja Vuoden rinneritarin palkitseminen. Kävijät voivat myös tutustua Valokuvia vuosien varrelta -näyttelyyn. Tapahtuman ohjelma löytyy verkosta. SPR:n rinnepäivystys 30 vuotta Mielakassa 19.3. kello 10—14. Lisää menoja Kouvolan Sanomien tapahtumakalenterissa. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/03/17/Ahkiokyytej%C3%A4%2C%20keikkafiilist%C3%A4%20ja%20romantiikkaa%20%E2%80%94%20katso%20t%C3%A4rpit%20Kouvolan%20viikonloppumenoista/2017222029106/4