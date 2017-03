Uutinen

Kouvolan Sanomat: Imatran kolmoismurhasta nostettu syytteet tekijää vastaan Imatran kolmoissurmasta on nostettu tänään syytteet, ilmoittaa Salpausselän syyttäjänvirasto. Kihlakunnansyyttääjä Asser Kuosmanen on nostanut yhtä henkilöä vastaan syytteet kolmesta murhasta, jotka tehtiin Imatralla 3. joulukuuta. Vastaaja ampui kolme itselleen tuntematonta naista ravintolan edustalle Imatralla. Asiaa koskeva haastehakemus on toimitettu Etelä-Karjalan käräjäoikeuteen. Oikeudenkäynti syytettyä vastaan alkaa Etelä-Karjalan käräjäoikeudessa tämän kevään aikana. Oikeudenkäyntiasiakirjat ja haastehakemus tulevat julkisiksi sen jälkeen, kun asia on ollut esillä käräjäoikeudessä, jollei käräjäoikeus määrää toisin. Syyttäjänvirasto ei tässä vaiheessa aio tiedottaa asiasta enempää. Lue koko uutinen:

