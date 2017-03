Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kinno allekirjoitti sopimuksen Kazakstanin Rautateiden kanssa — "Konttiliikenteen Kouvolasta Kazakstaniin voi käynnistää vaikka heti" Kouvola Innovation on tehnyt sopimuksen Kazakstanin Rautateiden kanssa liittyen Kouvolasta Kiinaan aloittavaan konttiliikenteen operointiin. — Heillä on hyvin suuri kokemus Eurooppaan suuntautuvasta konttiliikenteestä, kertoo kehittämispäällikkö Simo Päivinen Kinnosta. Kazakstanin Rautatiet eli KTZ Express esittäytyi torstaina Helsingissä suomalaisille vientiyrityksille RailGate Finland - China Express -seminaarissa, jonka aiheena oli nopea junayhteys Kouvolasta Kiinaan. Seminaariin osallistuneet suomalaiset vientiyritykset olivat kiinnostuneita erityisesti konttikuljetusten säännöllisyydestä, kustannuksista ja luotettavuudesta. Päivisen mukaan KTZ Expressin referenssit ovat hyvät. Yhtiö ajoi viime vuonna sata junaa kuukaudessa Kiinasta Eurooppaan. Tuo reitti kulki Valko-Venäjän ja Puolan kautta. Uusi junayhteys lyhentää kuljetusmatkaa Pohjois-Euroopasta Aasiaan kymmeneen päivään. — Kaikki on valmiina. Konttiliikenteen Kouvolasta Kazakhstaniin voi käynnistää vaikka heti. Kiinan osalta järjestelyt ovat vielä kesken, kertoo Simo Päivinen. Reitin kustannuksia Päivinen pitää kilpailukykyisinä. Kinnolla on allekirjoitettuna yhteistyösopimukset venäläisen, kazakstanilaisen ja kahden kiinalaisen rautatiekeskittymän kanssa. Lue koko uutinen:

