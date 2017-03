Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kotkan kaupunginteatterin johtaja Snoopi Siren on irtisanottu Snoopi Sirenin 1.8.2014 alkanut työ Kotkan Kaupunginteatterin johtajana on päättynyt eilen. Teatterilta tulleen tiedotteen mukaan viimeisen kahden ja puolen vuoden aikana on ilmennyt, että Sirenin yleisjohtamisen ja etenkin henkilöstöjohtamisen taidot eivät ole sillä tasolla, mitä keskisuuren laitosteatterin johtaminen edellyttää. Henkilökunta on kärsinyt puutteellisesta henkilöstöjohtamisesta siinä määrin, että teatterin hallitus todettuaan tilanteen vakavuuden päätti yksimielisesti lopettaa Sirenin työsuhteen luottamuspulan vuoksi. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/03/17/Kotkan%20kaupunginteatterin%20johtaja%20Snoopi%20Siren%20on%20irtisanottu/2017522030546/4