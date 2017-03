Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvot voitti, muttei varmistanut vielä playoff-paikkaa Kouvolan Kouvot otti tärkeät Korisliigan pisteet kovakuntoiselta BC Nokialta perjantai-iltana Mansikka-aholla. Kouvot ratkaisi ottelun viimeisellä kympillä ja piti pisteet Kouvolassa koriluvuin 78—64 (32—28). Runkosarjaa on Kouvojen osalta jäljellä vielä kolme peliä. Voitto ei vielä varmistanut Kouvoille paikkaa pudotuspeleissä kahdeksan parhaan joukkoon, koska Pyrintö voitti Tampereella KTP:n. Kouvojen asetelmat playoff-paikan suhteen ovat kuitenkin hyvät, sillä se on taulukossa seitsemäntenä 28 pisteellä. KTP ja Pyrintö ovat tasapisteissä (24) pudotusviivan molemmin puolin. Pyrinnöllä on yksi ottelu enemmän pelattuna kuin Kouvoilla ja KTP:llä. Raheem Appleby oli Kouvojen tehokkain 19 pinnalla. Lopussa pari ratkaisevaa kolmosta upottanut Tuomas Hirvonen kokosi 16 pistettä ja Rakeem Buckles 14 pistettä ja seitsemän levypalloa. Nokian tehomies oli Daniel Dolenc 16 pisteellä. Isaiah Wilkerson sai kasaan 12 pistettä. Kouvot kohtaa ensi viikolla Karhun Kauhajoella ja Korihait Mansikka-aholla. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/03/17/Kouvot%20voitti%2C%20muttei%20varmistanut%20viel%C3%A4%20playoff-paikkaa/2017222031271/4