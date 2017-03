Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kymen Seudun Osuuskauppa aloittaa yt-neuvottelut - 15 työpaikkaa uhattuna Kouvolassa Kymen Seudun Osuuskauppa aloittaa yt-neuvottelut taloushallinnossaan. Tietojärjestelmäuudistusten tavoitteena on lisätä tietojärjestelmien tehokkuutta, keskinäistä synergiaa ja automaatiota. Osuuskauppa harkitsee taloushallinnon ulkoistamista S-ryhmän yhteiseen palvelukeskukseen, jonka vuoksi aloitetaan yhteistoimintaneuvottelut. Neuvottelujen piirissä ja irtisanomisuhan alla on 17 toimihenkilöä, joista neljä on osa-aikaisia. Työntekijöistä 15 työskentelee Kouvolassa, kaksi Kotkassa. Jos työntekijöitä irtisanotaan, heille pyritään tarjoamaan uusia työtehtäviä Kymen Seudun Osuuskaupan sisältä. Asiasta uutisoi ensimmäisenä Yle. Lue koko uutinen:

