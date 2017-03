Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kymenlaakson maakuntajohtaja: Maakunta- ja sote-uudistus kompastelee virheisiin Maakunta- ja sote-uudistuksen astuttua voimaan Kymenlaakso on menettämässä vuosien 2019—2023 aikana 16,6 miljoonaa euroa eli 97 euroa asukasta kohden. Menetetystä rahasta sosiaali- ja terveysmenojen sekä pelastustoimen osuus on 12,5 miljoonaa euroa. Maakunnan muihin menoihin varattu valtion raha on laskelmien mukaan jatkossa 4,1 miljoonaa euroa nykyistä pienempi. Maakuntalain rahoituslaskelmat ovat muuttuneet merkittävästi vajaassa kahdessa kuukaudessa. Vielä joulukuun lopussa valtiovarainministeriöstä arvioitiin, että Kymenlaakso olisi menettämässä sote-rahaa 8,7 miljoonaa euroa nykyiseen rahaan verrattuna. Rahoitusosuuksien miljoonien heittelyt viestivät kiireestä. Se näkyy virheinä. Näin kritisoi Kymenlaakson maakuntajohtaja Jaakko Mikkola. — Ja niitä virheitä on tullut aika paljon. Maakuntauudistus astuu voimaan vuonna 2019. Valtion rahoituksen on tarkoitus vähentyä asteittain viiden vuoden aikana eli vuosina 2019—2023. Laskelmat ilmenevät uusimmasta ministeriön rahoitustukiluonnoksesta. Maakuntajohtaja Mikkolan mielestä uudistuksen uskottavuus on alkanut rapistua luonnosten pohjalta tehtyjen laskelmien takia. — Kuulostaa todella oudolta, että laskentakaavio muuttuu lähes viikoittain ja aina tulee jotain uusia indikaattoreita, hän kritisoi. Myös tiedottaminen ontuu Mikkolan mielestä: laskelmat ilmestyvät ministeriön verkkosivuille eikä niistä liiemmin ilmoitella maakuntiin. Maakunnan väliaikaishallinnon on tarkoitus aloittaa tätä kesänä, heinäkuun alussa. — Aikataulu tuntuu melko teoreettiselta.Nyt Kymenlaakson kuntien sote-palveluidensa menot ovat noin 611,3 miljoonaa euroa. Vuoteen 2024 mennessä se laskisi 598, 8 miljoonaan euroon.Maakunnan muihin kuin sote-tehtäviin varattu valtion raha on laskelmien mukaan jatkossa 4,1 miljoonaa euroa nykyistä pienempi. Kuluvana vuonna Kymenlaakson kunnat maksavat muista kuin sote-palveluistaan 37,1 miljoonaa euroa. Vuonna 2024 summa on enää 33 miljoonaa euroa. Rahoitusluonnos on lähtenyt maakuntiin lausuntokierrokselle. Lue koko uutinen:

