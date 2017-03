Uutinen

Kouvolan Sanomat: Lännen Media: Neljä kaupunkia kilpailee Kouvolan kanssa tuomioistuinvirastosta Kouvolan havittelemasta tuomioistuinvirastosta on kiinnostunut ainakin neljä muuta kaupunkia. Kouvolan lisäksi Rovaniemi, Vaasa ja Joensuu ovat jättäneet viraston sijaintia koskevan esityksen asiaa valmistelevalle toimikunnalle. Lisäksi Hämeenlinna on ilmaissut kiinnostuksensa oikeusministeriölle. Asiasta kertoivat ensimmäisenä Lännen Median lehdet. Tuomioistuinvirasto hoitaisi tuomioistuinten ylläpitoon liittyviä hallinnollisia tehtäviä. Virastoon on alustavasti suunniteltu noin 40:ää työntekijää. Jos kaikki menee ministeriön suunnitelmien mukaan, virasto aloittaisi toimintansa vuonna 2018. Kouvolan kaupunki ja Kymenlaakson liitto julkaisivat joulukuussa 2015 kannanoton, jossa virastoa toivottiin Kouvolaan. Perusteluina olivat muun muassa Kouvolan pitkät perinteet hallintokaupunkina ja se, että Kouvola on menettänyt paljon oikeushallinnon työpaikkoja viime vuosina. Valmistelevan toimikunnan puheenjohtaja, Helsingin hovioikeuden presidentti Mikko Könkkölä, ei Lännen Median haastattelussa ota kantaa siihen, mitä toimikunta tulee esittämään sijaintipaikaksi. Esitysluonnos tullaan jättämään oikeus- ja työministerille lähiviikkoina. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/03/17/L%C3%A4nnen%20Media%3A%20Nelj%C3%A4%20kaupunkia%20kilpailee%20Kouvolan%20kanssa%20tuomioistuinvirastosta/2017222029447/4