Uutinen

Kouvolan Sanomat: Päivän peli: Kouvoille vieras kuntopuntarin kärkipäästä — playoff-paikka voi sinetöityä tänään, sija 5 myös yhä kiikarissa Kouvot ei voi vielä olla varma pudotuspelipaikastaan Korisliigassa. Jos tällä hetkellä pudotuspeliviivan alapuolella vaaniva Tampereen Pyrintö ja Kouvot päätyisivät tasapisteisiin, Pyrintö kiilaisi edelle voitettuaan keskinäiset ottelut 3—1. Perjantai-ilta pursuaa mielenkiintoa, kun sijoilla 6 ja 7 olevat BC Nokia ja Kouvot kohtaavat Kouvolassa, ja samaan aikaan sijoilla 8 ja 9 kamppailevat KTP-Basket ja Pyrintö iskevät yhteen Tampereella. Jos Kouvot voittaa Nokian ja Pyrintö häviää KTP:lle, kouvolalaisjoukkueen playoff-paikka sinetöityy kolme ottelua ennen runkosarjan päättymistä. Viiden tappion putkeen ajautunut Lapuan Kobrat on sarjaviitosena vain kahden voiton etäisyydellä Kouvoista, joten sopivalla loppukirillä olisi saumaa mennä ylöspäin. Illan vierasjoukkue BC Nokia kuuluu liigan kovavireisimpiin joukkueisiin. Näädät on välttänyt metsästäjänsä raapimalla seitsemän voittoa kymmenestä viime ottelustaan. Kuntopuntarissa tällä suorituksella pääsee Joensuun Katajan jälkeen jaetulle kakkossijalle Salon Vilppaan ja Kauhajoen Karhun kanssa. BC Nokia on osoittanut olevansa paineen alla parhaimmillaan. Se on voittanut kauden aikana kahdeksasta tiukasta ottelusta peräti seitsemän. Koripallon virallisessa tilastoinnissa tiukaksi otteluksi määritellään matsi, jossa piste-ero on ollut korkeintaan viisi. Kouvoilla vastaava saldo on kaksi voittoa ja kuusi tappiota. Steven Pledger (Kouvot) ja Papa Dia (BC Nokia) ovat olleet joukkueidensa parhaat korintekijät kaikissa keskinäisissä kohtaamisissa, joissa Nokia on päässyt kotivoittojensa ansiosta niskan päälle 2—1. Kahden Kouvoissa pelatun kauden jälkeen Nokialle suunnannut Daniel Dolenc on yksi joukkueensa kolmesta pelaajasta, jotka ovat pelanneet runkosarjassa kaikki 32 ottelua. Kouvoista joka peli-ilta kynnelle on kyennyt vain Osku Heinonen. Kouvoilla on viisi amerikkalaisvahvistusta, joista yksi ei taas mahdu kokoonpanoon. Päävalmentaja Pieti Poikolan mukaan päätös tehdään vasta aamuharjoitusten jälkeen, ja kaikki vaihtoehdot ovat aidosti auki. Jotkut verkkokeskustelijat ovat kauden aikana lietsoneet putoamisuhkaa Kouvojen ylle. Heiltä on jäänyt tutustumatta Korisliigan sarjajärjestelmään. Liigasta ei putoa suoraan yksikään joukkue. Yhdeksänneksi sijoittuvan kausi päättyy runkosarjaan. Sarjajumboksi jo aikoja sitten jämähtänyt Uudenkaupungin Korihait pelaa Divari A:n finaalien häviäjää vastaan liigakarsinnan, jonka voittaja lunastaa pääsarjapaikan ensi kaudeksi. Divari A:n finaalin voittaja nousee suoraan Korisliigaan, joka laajentuu 11 joukkueen sarjaksi. Kouvot—BC Nokia, Korisliigaa tänään perjantaina kello 18.30 Mansikka-ahon urheiluhallissa. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/03/17/P%C3%A4iv%C3%A4n%20peli%3A%20Kouvoille%20vieras%20kuntopuntarin%20k%C3%A4rkip%C3%A4%C3%A4st%C3%A4%20%E2%80%94%20playoff-paikka%20voi%20sinet%C3%B6ity%C3%A4%20t%C3%A4n%C3%A4%C3%A4n%2C%20sija%205%20my%C3%B6s%20yh%C3%A4%20kiikarissa/2017222027301/4