Kouvolan Sanomat: Kenttäratsastaja Elmo Jankari Kouvolassa: Hevosen merkitys on sama kuin autojen F1-kisoissa Huipulle ei ole oikopolkua ja sinne pääseminen ei onnistu ilman tukiverkostoa ja itsensä tuntemista. Yksilölajin, kenttäratsastuksen ammattilainen, Elmo Jankari, 24, korostaa yhteistyön välttämättömyyttä menestyksen mahdollistajana. — Tarvitaan hirveän paljon yhteisverkostoja ja tukiverkkoja ympärille. Lajeja ei voi minusta jakaa yksilö- tai joukkuelajeihin. Myös yksilölajit ovat joukkuepelaamista, Jankari sanoi. Jankarin lajissa myös hevosen on oltava huippuvireessä. Koko tiimin on toimittava. Vain silloin voi odottaa tuloksia. — Sekä minun että hevosen on oltava valmiina tekemään paras suoritus. Hevosen merkitystä voi verrata F1-kilpa-autoihin. Vaikka kuski olisi kuinka hyvä, hänellä ei ole mitään mahdollisuuksia, jos auto ei ole tarpeeksi hyvä. Kenttäratsastuksen Euroopan mestari Elmo Jankari ja soudun olympiamitalisti Minna Nieminen kertoivat urheilu-urastaan Nuorisokeskus Anjalassa lauantaina. Sekä Jankari että aktiiviuransa jo päättänyt Nieminen olivat samoilla linjoilla Yli lajien -tapahtuman alustuksissaan. Kumpikin painotti lapsuudessa tapahtuvan liikunnan ja ennen kaikkea siitä saatujen kokemusten merkitystä. Jalkapalloa, partiota, telinevoimistelua, sählyä ja kuvataidekoulua lapsuudessa harrastanut Jankari nosti yhteisöllisyyden rinnalle myös monipuolisuuden merkityksen. — Yhteisöllisyys kavereineen ja harrastuksen hyvä henki kantavat pitkälle. Harrastakaa mahdollisimman monia lajeja. Myöhemmin voi erikoistua. Minna Niemisen matka hippohiihtäjästä olympiamitalistiksi juontaa juurensa monipuolisesta hyötyliikunnasta maaseudulla. — Menimme pyörillä joka paikkaan. Pyörässä ei ollut vaihteita, mutta kääntelimme tankoa vaihtamista leikkien, Nuorisoskeskus Anjalassa nykyisin ohjaajana työskentelevä Nieminen sanoi. Jankari muistutti nuoria ja aikuisia siitä, että menestymistäkin tärkeämpää on osallistumisen antama tunne. — Tärkeintä on, että tuntee olevansa hyvä harrastuksessaan. Itse en ollut koskaan jalkapallossa paras maalintekijä, mutta minulla oli hirveän mukavaa omassa roolissani. Jankari on säilyttänyt asenteensa myös nykyisin osallistuessaan kansainvälisiin kilpailuihin. — Mihin tahansa menen, kilpailen itseäni vastaan, hän sanoi. Sekä Jankarin että Niemisen harjoittelumäärien kuuleminen kertoi, että urheilu huipulla ajaa lähes kaiken muun edelle. — Harjoittelin noin 700 tuntia vuodessa. Kilpailukauden aikana tein soutuharjoituksia yhdeksän kertaa viikossa, Minna Nieminen sanoi. — Ratsastan päivässä kahdeksalla eri hevosella tunnin, joten muille harjoitteille jää vähemmän aikaa. Kuntosalilla käyn 2—3 kertaa viikossa, Jankari kertoi. Lue koko uutinen:

