Kouvolan Sanomat: Lappalanjärven jää petti, mutta tyttö selvisi jäiden seasta omin voimin sukset jalassa Niinistön koulun kuudesluokkalaisten hiihtoretki päättyi alkuviikolla melkoiseen säikähdykseen. 12-vuotias Isabel Tynys oli luokkansa kanssa hiihtelemässä Papinsaaresta kohti Lappalanjärven venerantaa, kun jää yhtäkkiä petti ja hän putosi melkein kainaloita myöten veteen. Kuin ihmeen kaupalla hän pystyi ponnistamaan itsensä ylös vedestä, vaikka suksetkin olivat vielä jalassa eikä jäänaskaleita ollut käytettävissä. Koulun rehtori Kristiina Myyrä arvelee, että paikka oli matalikko, joka kulkee Särkiltä saaria kohti. Vettä paikalla oli ehkä 70 senttimetriä. Isabelin mukaan hänen jalkansa eivät ylettyneet pohjaan asti ja vaatteet kastuivat läpi. Pari päivää myöhemmin hänen vointinsa oli edelleen hyvä, flunssakaan ei iskenyt. Niinistön koululaiset ovat hiihdelleet Lappalan jäällä usein ja varsinkin tänä talvena, kun läheiset hiihtoladut eivät ole olleet kunnossa. Liikunnan opettaja oli käynyt edellisenä iltana jäällä kävelemässä ja todennut, että vielä kestää. Lappalalla oli samana päivänä myös paljon muita: kävelijöitä, hiihtäjiä, pilkkijöitä, mönkijöitä ja jopa autoja. Ilmatieteen laitoksen jääasiantuntija Jouni Vainio antaa yksiselitteisen vastauksen, kun häneltä kysyy, kannattaako Kouvolan järvien jäille vielä mennä. — Ei kannata. Jäälle meneminen on turhanaikaista, hän vastaa. Vainio vetää linjan Viipurinlahdelta Kokkolaan. Sen eteläpuolella, siis Etelä- ja Keski-Suomessa, jää voi olla jo niin haurasta, että se pettää. Hän tietää, että viime päivinä on jo monta ihmistä ja useita autoja vajonnut jäiden sekaan. — Toki voi olla paikkoja, jotka kestävät varmasti. Mutta ohuemman jään paikkoja eivät nämä vesisateet ainakaan vahvista. Vainion mukaan tämä on ollut huono talvi siinä suhteessa, että säät ovat vaihdelleet suuresti. Siitä syystä jäiden paksuus vaihtelee. — Maaliskuun puoliväli on jo aikaa, että jäät eivät välttämättä kestä. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/03/18/Lappalanj%C3%A4rven%20j%C3%A4%C3%A4%20petti%2C%20mutta%20tytt%C3%B6%20selvisi%20j%C3%A4iden%20seasta%20omin%20voimin%20sukset%20jalassa/2017222031627/4