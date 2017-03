Uutinen

Kouvolan Sanomat: Mieskutojia houkutellaan kangaspuille — Kuusankoskella kelpaa kutoa Ohjaaja Kati Orpana ja muut kangaspuiden äärellä häärivät naiset ovat tyytyväistä porukkaa. Kuusankoskella Tallinmontun yläkerrassa on erinomaiset tilat sekä kangaspuille että niiden käskyttäjille. — Miehiä ei ole paljon täällä näkynyt, vaikka heitä mahtuisi hyvin mukaan. Mieskutojat ovat hakusessa, Orpana sanoo. Kymin nikkareiden tilojen alakerrassa miehiä kuitenkin piisaa. Orpana myöntää, että miehet toki tukevat osaamisellaan naisten harrastusta. Osa kangaspuista on tuotu Voikkaan kutomosta ja ne ovat kulkeneet miesten sormien kautta. Miehiltä saadaan myös apua silloin, kun kangaspuut kaipaavat puutyöosaamista. Lauantaina ovensa yleisölle avanneet kutojat tavoittelivat uusia kutojia, sillä yhdeksän kangaspuuta eivät ole täystyöllistettyjä. Ainakin pari naista oli jo aamupäivällä pannut nimen listaan. Mikä sitten saa naiset ja toivottavasti jatkossa miehetkin kangaspuiden ääreen. — Tekemisen ilo ja kierrätys, Orpana kiteyttää. Raha ei ainakaan toimi motivoijana. — Laskin kerran, että palkka on 20 senttiä tunnilta. Lue koko uutinen:

