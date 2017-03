Uutinen

Kouvolan Sanomat: Pienkustantaja julkaisee satoja runokirjoja ilmaiseksi — kaksi kouvolalaista on jo tarttunut tilaisuuteen Tämä tuli kuin annettuna taivaalta! Näin sanoo kouvolalainen harrastajakirjoittaja Katriina Rantanen, jonka runokirja Sydämen asioita on vastikään ilmestynyt Mediapinnan kustantamana osana Suomi 100 -runokirjasarjaa. Omien runojen saaminen kansien väliin ei maksanut Rantaselle mitään. Sama tilanne on toisella kouvolalaisella pöytälaatikkorunoilijalla Siru Tuomisella, jonka teos Rakkaus on haurasta lasia ilmestyi vastikään samassa sarjassa. Kun muun muassa omakustanteita julkaiseva Mediapinta vuodenvaihteessa ilmoitti tarjoavansa Suomen 100-vuotisjuhlan kunniaksi sadalle onnelliselle mahdollisuuden julkaista oma kirja ilmaiseksi, Rantanen ja Tuominen panivat töpinäksi. Niin pani moni muukin. Mediapinnan kustannustoimittaja Katja Glasberg kertoo, että runokirjasarjan suosio on yllättänyt hänet ja ”nakkikioskin kokoisen” kustantamon täydellisesti. — Ensimmäiset sata runokirjakäsikirjoitusta tulivat kolmessa viikossa. Niitä on täytynyt olla valmiina vaikka kuinka paljon. Arvioituaan tilanteen uudelleen kustantaja päätti julkaista juhlavuoden aikana joka kuukausi 50 runokirjaa. Maaliskuun puoleenväliin mennessä kirjoja oli julkaistu 126 ja työn alla on toinen mokoma. Vuoden aikana kirjoja julkaistaneen siis 500—600. — Käsikirjoituksia tulee joka päivä lisää. Miten tamperelaisella pienkustantamolla on rahkeita tarjota tällaista mahdollisuutta toistaiseksi tuntemattomille runoilijoille? Glasberg selittää: — Uskoimme vahvasti siihen, että kirjailijat ostavat itselleen edes jonkin verran kirjoja. Tämä kattaa kustannukset. Näin on myös tapahtunut, vaikka kustannussopimus ei edellytä ostamista. Jokainen kirjailija saa yhden kirjan itselleen, loput voi halutessaan ostaa itselleen ja myydä tai antaa eteenpäin. Kustantaja panee sopimuksen mukaisesti teoksia myyntiin nettikirjakauppoihin. Myynnistä saa tekijänpalkkiota. Vaikka julkaistavien tekstin laatukriteerit ovat löysemmät kuin joissakin muissa kustantamoissa, kaikki ei kelpaa painokoneeseen. — Säilytämme veto-oikeuden siltä varalta, että joku tarjoaa jotakin modernia loanheittoa kuten vihapuhetta runoudeksi naamioituna. Lue koko uutinen:

