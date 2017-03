Uutinen

Kouvolan Sanomat: Soinin mukaan Suomi ei kaipaa juhlavuotenaan hallituskriisiä — "Se on me tai uudet vaalit" Imatralla lauantaina vieraillut perussuomalaisten puheenjohtaja, ulkoministeri Timo Soini toivoo hallituksen pysyvän koossa. Soini muistuttaa tiedotteessaan, että hallitus tarvitsee koossa pysyäkseen perussuomalaisia. Ilman perussuomalaisia ei ole enemmistöhallitusta — se on me tai uudet vaalit, Soini viestittää. — Hallituksen kaatuminen johtaisi kuukausien kriisiin ja sitten todennäköisesti uusiin vaaleihin. Tällaista lahjaa Suomi ei 100-vuotisjuhlavuonna kaipaa. Soinin mukaan hallitus ei ole Perussuomalaisille itsetarkoitus, vaan väline toteuttaa puolueen politiikkaa. Perussuomalaiset ei roiku hallituksessa, vaan tekee siellä töitä talouskasvun ja työllisyyden eteen. Luottoluokittaja Standard & Poors pitää Perussuomalaisten tulevaa puheenjohtajavaihdosta riskinä. Soinin mukaan Perussuomalaisia ei kannata aliarvioida. — Ei me niin hulluja olla, että me vapaaehtoisesti päästäisimme Ville Niinistön ja Paavo Arhinmäen porukat sotkemaan hallituksen työllisyys- ja perhevapaalinjan, muusta harmista puhumattakaan, hän kuittaa tiedotteessaan. Lue koko uutinen:

