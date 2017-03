Uutinen

Kouvolan Sanomat: Tea Tähtinen kaatui kerran keikalla ja sen jälkeen laulajan tukka tarttui kitaraan: ”En aio toistaa samaa Pato-klubilla" Tea’s Half Acoustic -yhtye esiintyy sunnuntaina Pato-klubilla. Keikkoja on päivän aikana kaksi. Laulaja Tea Tähtinen, miksi teitä kannattaa tulla katsomaan? — Lupaamme elämyksiä ja erilaisia sovituksia tutuista sekä vähän tuntemattomammistakin biiseistä. Meillä on keikalla erikoinen kokoonpano. Viisihenkiseltä bändiltä kuullaan akustista kitaraa, akustiikan takia sähkörumpuja, bassoa ja haitaria. Mukana on kolme taustalaulajaa, jotka myös soittavat soittimia — klarinettia, viulua ja rytmisoittimia. Lisäksi luvassa on yksi poikkitaiteellinen yllätysesiintyjä. Kuvaile settilistaanne. — Esitämme muun muassa Amy Winehousea, Ed Sheerania, Stingiä, Led Zeppeliniä ja hokum bluesia — googlettakaa, mitä se on (naurua). Emme ottaneet tällä kertaa omia biisejämme mukaan. Biisilistan teen yleensä minä. Jätkät sanovat aina, että ”päätä sä”. Kaikilla on kuitenkin veto-oikeus esitettäviin kappaleisiin. Minulle on tärkeää se, että laulamani biisit puhuttelevat minua itseäni. Mitä bändi tekee esiintymisten välillä? — Niiden väliin ei jää pitkää taukoa. Vedämme hieman henkeä, juomme kahvia ja nautimme jotain pientä syötävää. Mitä teillä on tapana toivoa takahuoneraideriin? — Tälle keikalle olemme toivoneet hedelmiä ja pientä suolaista, esimerkiksi sämpylöitä sekä kivennäisvettä, teetä ja kahvia. Kahvi on ihan ehdoton. Monissa keikkapaikoissa esiintyjille varataan olutta, jota en juo. Yksi kylmä lonkero tai siideri olisi kiva lisä. Paljasta jokin keikalla sattunut kommellus? — Olin W.S.O.P.-bändini kanssa viime syksynä keikalla Bar Q:ssa. Vedin yhdessä rokkibiisissä kunnon lipat selälleni lavalle. Kun kampesin itseäni ylös, hiukseni takertuivat kitaristimme soittimen virityskoneistoon. Kitaristi jatkoi vain soittamista ja repi samalla hiuksiani irti. Esitimme kappaleen loppuun. Nauratti niin saakelisti. Koko juttu on videolla, mutta en ole nähnyt sitä vielä. Sen voisi lähettää Hauskoihin kotivideoihin. En aio toistaa samaa sunnuntaina Pato-klubilla. Saatko fanilahjoja tai jaatko nimmareita? — Nimmaria on joskus pyydetty. En ole niin suuri stara, että saisin fanilahjoja. Ihmiset tulevat kyllä joskus juttelemaan. Useimmiten he harmittelevat sitä, että tipuin Voice of Finlandista tai kysyvät, milloin osallistun kisaan uudestaan. En aio osallistua! Mikä on suurin musiikillinen haaveesi? — Tehdä omista biiseistä levy tämän bändin kanssa. Ongelmana on se, että kaikki ovat duunissa, eikä levyn tekoon ole aikaa. En haaveile suuresta kaupallisesta menestyksestä, vaan olisi kiva saada omannäköistä musiikkia tallennettua ja julkaista ikioma äänite. Tea’s Half Acoustic 19.3. kello 16 ja 19 Pato-klubilla Kuusankosken Taideruukissa. Keikat ovat ikärajattomia. Lue koko uutinen:

