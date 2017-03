Uutinen

Kouvolan Sanomat: Valokuvaaja Kimmo Seppälä on Kymenlaakson Vuoden journalisti Kymen Sanomien valokuvaaja Kimmo Seppälä, 46, on valittu Vuoden journalistiksi Kymenlaaksossa. Seppälän kuvia julkaistaan myös muissa Kaakon Viestinnän sanomalehdissä ja verkkopalveluissa. Kymenlaakson Journalistit ry:n tunnustusta on jaettu vuodesta 2008. Palkintoperusteiden mukaan Seppälä on ”oivaltavasti kehittänyt perinteistä lehtikuvausta uudenmuotoiseen sanomalehteen ja sähköisiin välineisiin sopivaksi”. — Tarvittavien kuvien määrä on lisääntynyt. Paperilehteen, mobiilisovellukseen ja verkkopalveluun tarvitaan erilaisia kuvia, joten kuvaustilanne vaatii enemmän ideointia kuin ennen, Seppälä kertoo. — Kuvien pitää olla mielenkiintoisia, jotta ne houkuttelevat lukemaan jutun. Seppälä päätyi valokuvaajaksi alanvaihdon kautta. Harrastuksesta tuli työ, kun entinen kokki aloitti lehtikuvaamisen vuonna 1999. Kymen Sanomien lisäksi Seppälä on työskennellyt Kouvolan Sanomissa ja vapaana valokuvaajana. Lue koko uutinen:

