Kouvolan Sanomat: Ähky tai ikuinen elämä — asiantuntijat kertovat, miten suosikkikuoseja voi suojella arkipäiväistymiseltä Eräässä vaiheessa moni suomalainen kärsi Unikko-ähkystä. Marimekon klassikkokuosi ilmaantui kaikkialle kännykänsuojista kävelysauvoihin ja kumisaappaista lentokoneen kylkeen. Britanniassa taas muotitalo Burberry menetti eleganttia mainettaan, kun matalasti koulutetut lähiönuoret omivat kuuluisan ruutukuosin. Aalto-yliopiston markkinoinnin professori ja johtamiskoulu Aalto EE:n toimitusjohtaja Pekka Mattila sanoo, että yritysten kannattaa pitää huolta siitä, että tuote pysyy lähellä brändin alkuperäistä ideaa. Mattila kertoo, että jos yritys haluaa välttää kuluttajan kyllästymisen, tuotetta kannattaa jakaa kontrolloidusti vain tietyissä paikoissa. Toki on myös tuotteita, joiden alusta saakka tiedetään elävän vain lyhyen buumin ajan. — Sillä pitää sitten tehdä niin paljon rahaa niin nopeasti kuin mahdollista. Vallila Interiorin vähittäismyynnin johtaja Rudolf Berner on sitä mieltä, että kysyttyjä kuoseja on turha varjella kulumiselta. Mutta uudelleen värittäminen kannattaa. — Kun värit ovat ajankohtaisia, tuote voi elää vaikka kuinka pitkään. Ihan kuin Alvar Aallon tuoli. Taito Itä-Suomi ei sentään ole ryhtynyt värittämään uudelleen suosittua tuoteperhettään, joka pohjautuu Ebba Masalinin mustapohjaisiin kasvitauluihin. Toiminnanjohtaja Anne Ossin mukaan kuluttajat ovat kyselleet vaaleapohjaisia Masalin-tuotteita. — Masalinin taulut ovat taideteoksia, emme ryhdy väärentämään niitä. Lue lisää maanantain lehdestä tai Kouvolan Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

