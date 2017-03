Uutinen

Kouvolan Sanomat: Aselain kiristys ei ole verottanut Kuusankosken Ampujia Urheiluammunnan ennustettiin vaikeutuvan, kun aselakia kiristettiin muutama vuosi sitten. Kuusankosken Ampujat ry:n puheenjohtaja Martti Purmonen on kuitenkin toista mieltä. Seuralla menee hyvin. Seurassa on jäseniä vähän yli 400. Toiminnassa painotetaan uusien ja nuorten harrastajien saamista riveihin. — Joka vuosi järjestämme ampumakoulun, joka on tarkoitettu nuorille, mutta myös harrastusta aloitteleville aikuisille. Nuorimmat osanottajat ovat olleet vähän yli 10-vuotiaita. Seurassa onkin nuoria harrastajia liki sata. Kursseilla on aina noin parikymmentä osanottajaa. Kilpailutoiminta on vilkasta. Viimeksi nuorten kivääriammunnan SM-kilpailuissa Kuusankoskelle tuli mestaruus. Myös nuorempien kultahippukisoista on tullut mestaruuksia sekä yksilö- että joukkuelajeissa. Ampuja voi hankkia oman aseen vasta kun seura voi todistaa, että hän harrastaa lajia aktiivisesti. Niinpä seuralla on ilma-aseita, joilla pääsee alkuun. Aloittelijoille seura hankkii myös patruunat. Purmosen mukaan Kuusankoskella on hyvät olosuhteet ampumisharrastukseen. Sisärata on Puhjonmäessä ja ulkorata Ojakorvessa, mutta myös Tyrrin rataa käytetään paljon. Puheenjohtaja korostaa, että seurassa opetetaan aseen teknistä käyttöä, mutta ennen kaikkea vastuullista toimintaa aseen kanssa. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/03/19/Aselain%20kiristys%20ei%20ole%20verottanut%20Kuusankosken%20Ampujia/2017222033690/4