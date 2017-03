Uutinen

Kouvolan Sanomat: Erikoisliikemiesten Kouvolassa kuvattu liiviliikejakso ensi viikolla televisiossa kolmesti Kuusaan LiiviShopiin keskittyvä Erikoisliikemiehet-tv-sarjan jakso nähdään ensi viikolla televisiossa kolmeen kertaan. Ensimmäinen esitys on maanantaina Jimillä kello 21, toinen esitys ulos Neloselta keskiviikkona kello 23 ja kolmannen kerran ohjelma nähdään torstaina jälleen Jimillä kello 20. Jakso on nimeltään Meikit or liivit? Jaksossa erikoisliikemiehet eli koomikko-näyttelijä Pirkka-Pekka Petelius ja radiojuontaja Juha Perälä saapuvat Niina Puntin LiiviShopiin jakamaan neuvojaan ja ideoimaan uutta nostetta yrityksen toimintaan. Kaksikko järjestää yhdessä Ninan kanssa alusvaatemuotinäytöksen. Jakso kuvattiin viime vuoden lokakuussa. Sarjaa on kuvattu ympäri maata kaikkiaan kymmenen jakson verran. Jokaisessa jaksossa erikoisliikemiehet viereilevat erikois- tai kivijalkamyymälässä. Tavoitteena on saada ihmiset asioimaan erikoisliikkeissä. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/03/19/Erikoisliikemiesten%20Kouvolassa%20kuvattu%20liiviliikejakso%20ensi%20viikolla%20televisiossa%20kolmesti%20/2017222031906/4