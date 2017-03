Uutinen

Kouvolan Sanomat: KPL:lle SM-hallipronssia pitävällä ulkopelillä Kouvolan Pallonlyöjät pelasi järkevän pelin SM-hallipesäpallon pronssiottelussa Kempeleen Kiriä vastaan. Molemmat joukkueet saivat valmistautua peliin suunnilleen saman ajan, joten voittajan ratkaisi keskinäinen paremmuus. KPL:n ulkopeli oli niin pitävää, ettei 1—0 (2—2, 3—0) -voitossa ole ihmettelemistä. — On aina kiva voittaa jotakin, sanoi KPL:n pelinjohtaja Eero Pitkänen SM-hallipesäpallon pronssimitali taskussaan. Mitään valtavaa tunnepurkausta hallimitalit eivät yleensäkään aiheuta, ei eilenkään. Mitali sujautettiin taskuun ja valmistauduttiin kotimatkalle. Sunnuntaina KPL:llä ei varsinaisesti ollut hankaluuksia, ellei sellaiseksi lasketa läpilyöntiä, jolla Kempele tasoitti pelin ensimmäisellä jaksolla. Jakson lopussa Kempele painosti rajusti, mutta KPL kesti kaikki yritykset johtojuoksusta. KPL:n parhaaksi pelaajaksi turnauksessa katsottiin jokeri Juha Korhonen, joka ratkaisi toisen jakson kahdella lyödyllään. Toki vastustajan lyömät pallot piti myös ottaa kiinni, mutta siihen Korhosen ei tarvonnut osallistua. — Ulkopelimme oli hyvää ja lukkari (Janne) Kivipelto pelasi varsinkin nollatilanteessa erittäin hyvin, kehuskeli Pitkänen. KPL:n voidaan sanoa pelanneen hyvän turnauksen ja vanha viisaus on, että voittoon on mukava päättää mikä tahansa sarja tai turnaus. — Oli muutama asia, joita syksyllä ajattelimme pitävän parantaa ja niitä me saimme myös parannettua. Saimme kolme hyvää peliä ja kolme vuorokautta yhdessä oloa, luetteli Pitkänen turnauksen antia. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/03/19/KPL%3Alle%20SM-hallipronssia%20pit%C3%A4v%C3%A4ll%C3%A4%20ulkopelill%C3%A4/2017222036527/4