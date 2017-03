Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kommentti: Tunnesiteillä ei ole hintaa Kärpänen vastaan gigantti. Puolustusvoimien ja mökin omistajien välinen taisto näyttää siltä. Asia ei kuitenkaan ole näin yksinkertainen. Pahin vastustaja molemmille on laki ja Vaasan hallinto-oikeuden asettama 65 dB:n meluraja. Puolustusvoimilla ei ole muuta mahdollisuutta kuin ajaa mökin lunastamista. Noin 2,3 miljoonan euron meluntorjuntatoimet valuivat hiekkaan. Mökin omistajasuvun jäsenet haluaisivat nauttia 1970-luvulla rakentamastaan kesäparatiisista. Naapuruus Vekaranjärven ampumaradan kanssa ei häiritse heitä, paremminkin päinvastoin. Vastakkain on yksityinen ja yleinen etu. Vapaaehtoisesti mökkinsä myyneitä kiinnostaa löytyykö lunastamiselle vaihtoehtoa. Nouseeko meluraja mökillä, jonka tunnearvoa ei voi rahalla korvata. Kirjoittaja on Kouvolan Sanomien toimittaja. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/03/19/Kommentti%3A%20Tunnesiteill%C3%A4%20%20ei%20ole%20hintaa/2017222036348/4