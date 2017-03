Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kotka on kouvolalaisten työmatkalaisten ykköskohde — kuinka pitkään työmatkaan olisit itse valmis? Kouvolan ulkopuolelle töihin matkustavien määrä on pysynyt Tilastokeskuksen mukaan tasaisena viime vuodet. Kouvolasta ulkopaikkakunnille matkusti töihin 4 863 kouvolalaista vuonna 2014 . Vuodesta 2010 lähtien määrä on pysynyt tasaisesti hieman päälle 4 800 työssäkävijässä. Sitä ennen määrä on kasvanut tasaisesti viimeisen kahden vuosikymmenen aikana. Eniten työvoimaa Kouvolasta vetää Kotka, jonne suuntautui 1152 kouvolalaisen työmatka. Toiseksi eniten työmatkoja tehtiin Helsinkiin, jonne matkusti 571 kouvolalaista. Kolmanneksi vetovoimaisin on Iitti, jonne matkusti 493 kouvolalaista. Nelossijalla on Lahti 462 matkustajalla. Kouvolan pendelöitsijöistä valtaosa sijoittuu ikävuosille 25—54. Yli 55-vuotiaita työmatkalaisia oli vuonna 2014 811, ja yli 65-vuotiaita vain 49. Alle 24-vuotiaita matkalaisia oli samana vuonna 384. Suomessa työmatkustajia oli vuonna 2014 kaikkiaan 757 203. Lue koko uutinen:

