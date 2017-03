Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kuusankoskelle tulossa uusi eräliike, myös aseita myyntiin Kuusankosken entisen postin tiloihin on tulossa jälleen elämää. Janne Matilainen ja Harri Hölttä avaavat maaliskuun aikana Kuusaan Erä -nimisen liikkeen, jossa myydään metsästykseen ja eränkäyntiin tarvittavia välineitä ja varusteita. Myös aseita metsästykseen ja urheiluammuntaan tulee myyntiin sekä liikkeessä että verkkokaupan kautta. Miehet uskovat, että myyntilupa heltiää, vaikka lupaprosessi on vielä kesken. Myyntiluvan lisäksi uusien yrittäjien on pitänyt hakea kaupungilta rakennuslupaa väliseinän ja uuden oviaukon rakentamiseen. Entinen posti valittiin liiketilaksi, koska siellä oli yksi iso ja toinen pienempi kassaholvi valmiina käyttöön. Päivällä aseet voi pitää näkyvillä tiskin takana, vaijerilla lukittuna, mutta yöksi aseet ja patruunat siirretään holviin. Lisäksi liiketila on hyvällä paikalla Kuusankosken keskustassa. Janne Matilainen on tehnyt töitä aseiden parissa 1980-luvulta lähtien, joten säännöt ovat tuttuja. Hän toimi tammikuuhun asti KT-Sportissa aseista ja patruunoista vastaavana myyjänä. Hölttä puolestaan oli myyjänä retkeilypuolella ja hänen erikoisosaamistaan ovat metsästykseen liittyvät apulaitteet, kuten GPS-paikantimet ja radiopuhelimet. Ajatus yrittäjäksi ryhtymisestä tuli esiin kahvipöytäkeskustelussa joskus viime marraskuun lopulla, kun alkoi näyttää siltä, että työpaikka menee alta. Aseita tilataan paljon netin kautta, mutta yrittäjät uskovat, että Kouvolassa ja on tilaa palvelevalle liikkeelle. Monet haluavat kokeilla ja tunnustella asetta tai muuta laitetta ennen ostopäätöstä. Asiakkaita he odottavat koko Kaakkois-Suomesta. Verkkokaupan kautta myyntialueena on koko maa. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/03/19/Kuusankoskelle%20tulossa%20uusi%20er%C3%A4liike%2C%20my%C3%B6s%20aseita%20myyntiin/2017222031742/4