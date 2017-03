Uutinen

Kouvolan Sanomat: Pääministeri Sipilä: Kuntavaaleissa äänestäjien tärkein tehtävä on äänestää Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) vieraili lauantaina Kotkassa ja Haminassa. Lähestyvät kuntavaalit vievät miestä viikonlopun aikana eri puolille Kaakkois-Suomea, mutta Kouvolaan Sipilän kiertue ei tällä kertaa ulotu. — Vaaleissa äänestäjien tärkein tehtävä on käyttää äänioikeuttaan. Emme saa antaa periksi sille ennusteelle, että tulossa olisi huono äänestysprosentti, pääministeri sanoi lauantaina. Uusilla valtuutetuilla on edessään muuttuvien kuntien asioiden hoitaminen. — Suuret tehtävät siirtyvät kunnilta isommille tahoille ja kuntien tärkeimpiä tehtäviä ovat opetustoiminnasta huolehtiminen aina varhaiskasvatuksesta alkaen. Kuntien tulee myös huolehtia elinvoimaisuudestaan ja luoda edellytyksiä uusien työpaikkojen syntymiselle. Sipilä kertoi katsovansa maan tulevaisuuteen ja talouden kehitykseen luottavaisin mielin. — Käänne parempaan suuntaan on jo tapahtunut. Lue koko uutinen:

