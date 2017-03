Uutinen

Kouvolan Sanomat: Puolustusvoimat ei luovu lunastuksesta Vekaranjärvellä — seuraavaksi AVI päättää mökin kohtalosta Puolustusvoimat torjuu aloitteen Vekaranjärven rannalla sijaitsevan mökin melurajan nostamisesta. Logistiikkalaitoksen esikunnan lausunnon mukaan muita toimintavaihtoehtoja ennen valitettavaan lunastusmenettelyyn päätymistä on harkittu. — Myös puolustusvoimat harkitsi ympäristöluvan muuttamista koskevan hakemuksen tekemistä, mutta luvan muuttamiselle ei ole laissa tarkoitettuja perusteita, lausunnossa todetaan. Vaasan hallinto-oikeus velvoitti, että mökkien piha-alueiden melutaso ei saa ylittää 65 desibeliä vuoden 2016 alussa. Määräaikaa on pidennetty vuoden 2018 loppuun saakka puolustusvoimien hakemuksesta. Etelä-Suomen aluehallintovirasto joutuu ottamaan kantaa hyvin poikkeukselliseen ympäristölupahakemukseen. Tammikuun lopulla kiinteistöyhtymän omistajat tekivät Etelä-Suomen AVI:lle esityksen ympäristöluvan lupaehtojen keventämisestä. Puolustusvoimat ja Kaakkois-Suomen ELY-keskus jättivät tällä viikolla lausunnot muutoshakemuksesta. Kiinteistöyhtymän hakemus ympäristöluvan muuttamiseksi on Etelä-Suomen aluehallintoviraston käsiteltävänä. AVI lähettää lausunnot ympäristöluvan muutosta hakeneille mökin omistajille vastattavaksi. Kesäisin käytössä olevan mökin omistajat eivät halua julkisuudessa kommentoida asiaa. Heidän jättämästä julkisesta ympäristöluvan muutoshakemuksesta ilmenee, että paikka on käyttäjilleen todella tärkeä. Kyseessä on noin 50 vuotta saman suvun hallussa ollut tila. — Ampumamelusta ei aiheudu meille eikä perheidemme jäsenille terveys- eikä viihtyvyyshaittaa eikä se häiritse meitä. Sen sijaan pakkolunastus aiheuttaisi meille sekä perheidemme jäsenille merkittävän terveyshaitan. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ei ota omassa lausunnossaan kantaa mökkiläisten ympäristöluvan muutoshakemukseen. ELY-keskus kehottaa lausunnossaan AVIa harkitsemaan ympäristösuojelulain ehtojen täyttymistä. — Me ilmoitimme valvojana, että tämä on lupamääräyksen vastainen tilanne. Muuhun me emme voi ottaa kantaa. Se on AVIn asia päättää, onko pakkolunastus kohtuutonta vai kohtuullista, ylitarkastaja Jukka Nevalainen sanoo. Lue koko uutinen:

