Kouvolan Sanomat: Tuhannet kouvolalaiset matkustavat muualle töihin — monet istuvat matkalla tunteja Lähes viisi tuhatta kouvolalaista käy viikoittain töissä toisella paikkakunnalla. Monet heistä käyttävät työmatkaansa useita tunteja joko omassa autossa tai julkisissa kulkuneuvoissa istuen. Tässä on kolmen matkalaisen tarina. Viitenä päivänä junassa Kouvolalaisen Elina Rokan herätyskello soi arkiaamuisin kello 5:30. Aamurutiini on vakio: koiran ulkoilutus, aamiainen ja lyhyt kävely Kaunisnurmelta Kouvolan juna-asemalle. Rokan juna kohti Tikkurilaa lähtee Kouvolan asemalta kello 7:23. — Herätys ei ole paha, sillä olen tottunut viemään koiraa aikaisin aamulla lenkille, Rokka kertoo. Rutiini on vasta pari kuukautta vanha. Rokka sai tammikuussa töitä Vantaalta valtion virkailijana. — Työ on sen verran mielenkiintoista, joten kuljen mielelläni työmatkan junalla, Rokka kertoo. Rokan työmatka Tikkurilaan kestää tunnin ja muutaman minuutin päälle. Työpaikka on kävelymatkan päässä juna-asemalta. — Mikäli asemalta pitäisi vielä hypätä bussiin, matka olisi hankalampi. Rokan työpäivästä kuluu reilut pari tuntia matkoihin. Käytetty aika ei kuitenkaan haittaa Rokkaa, sillä töitä voi tehdä junassa läppärillä. Jos Rokka ei työskentele junassa, hän saattaa lukea kirjaa tai nukkua. Parhaillaan luettavana on Tuomas Kyrön Mielensäpahoittajan hiihtokirja. — Julkisilla kulkeminen on helppoa, eikä tarvitse lähteä väsyneenä ajamaan töistä kotiin. Menin Vantaalle kerran töihin autolla ja kaduin sitä heti. Juna on paljon nopeampi ja turvallisempi. Rokalle junalla kulkeminen maksaa kuukaudessa keskimäärin 400 euroa VR:n kausilipulla. Matkakuluja voi vähentää verotuksesta. — Kausilipun hinta ei sinänsä hirvitä minua, sillä saan vähennettyä matkakuluja verotuksessa. Jos asuisin Vantaalla, raha menisi kalliimpaan vuokraan. Rokalle junajärjestely saattaa olla tilapäinen, sillä hän on harkinnut pääkaupunkiseudulle muuttamista Vantaan työn perässä. — Ajattelin, että voisin kokeilla siellä asumista. En usko, että jäisin silti loppuelämäkseni asumaan pk-seudulle. Etätyö auttaa matkaähkyyn Iittiläinen Jyrki Laavola on syntyjään helsinkiläinen, mutta hän on omien sanojensa mukaan valunut pohjoiseen aikaa myöten. Laavola on asunut vuosikymmenen ajan Iitissä perheensä kanssa. — Tässä on sellainen tunne, että olen nyt päässyt kotiin. Helsingissä on edelleen kiva käydä ja treffata kavereita, mutta koti on Iitissä, Laavola kertoo. IT-alalla työskentelevä Laavola matkustaa Espooseen kerran tai kaksi viikossa junalla. Laavola työskentelee espoolaisen Evolvit Oy:n asiakastukipalvelussa. Loput päivät hän tekee etätöitä Iitistä käsin. — Junalla kulkeminen on vaivatonta, ja konttorimme on kävelymatkan päässä asemalta. Käytän matkoihin noin neljä tuntia päivässä, ja ollessani Espoossa pyrin tekemään joka kerta täyden päivän, kun kerran olen fyysisesti paikalla, Laavola kertoo. Laavola ei ole edes harkinnut autolla kulkemista töihin junan ollessa vaivattomampi vaihtoehto. — Perheessämme ei ole kuin yksi auto, joten senkään puolesta en halua sillä kulkea töihin. Laavolaa junassa istuminen ei häiritse. Hän ostaa kerralla kymmenen matkan sarjalipun ja kuittaa matkavähennykset verotuksessa. Junamatkan Laavola käyttää etätöihin, nukkumiseen tai lukemiseen. — Matka ei minua häiritse, kun sitä ei tarvitse tehdä päivittäin. Olen ollut nykyisessä firmassa vasta hieman alle vuoden. Edellisessä työpaikassa Helsingissä kävin kerran pari viikossa. Pidän etätöiden tekemisestä, sillä se antaa monia mahdollisuuksia. Meillä on kotona paljon eläimiä, joten voin käydä välillä ruokkimassa hevoset ja jatkaa taas töitä. Auto on kauppamiehen konttori Toimistotarvikealalla työskentelevä Ilpo Laamanen vastaa puhelimeen autosta matkalla Lahteen. Laamanen tarvitsee jatkuvasti autoa liikkuvassa työssään. 17 vuoden ajan Staples Oy:ssä työskennellyt Laamanen istui vielä viime vuoden lopulla neljä tuntia päivästään autossa ajaen Helsingin ja Kouvolan väliä. — Jossain vaiheessa laskin kuinka paljon vuodesta menee aikaa autossa istumiseen. Tulos oli useita viikkoja. Kilometrejä on kertynyt työurallani kaikkiaan arviolta 1,5 miljoonaa. Sen jälkeen en ole laskenut, Laamanen kertoo. Laamanen ei matkusta junalla, sillä hän tarvitsee autoa liikkumiseen Helsingissä ja Lahdessa. Vuoden alusta Laamanen on jakanut työnsä Staplesin kahden eri toimipisteen välille. — Lahteen ajaminen on parantanut elämisen laatua paljon. Nykyään pääsen valoisan aikaan kotiin. Olen 58-vuotias, joten pimeällä ajaminen rasittaa minua eri tavalla kuin nuorempana. Pitkien päivien vastapainoksi Laamanen harrastaa kuorolaulua. Aikaisemmin hän lauloi Helsingissä työpäivän päätteeksi, nykyään hän laulaa Kouvolassa. — Silloin päivät ovat olleet todella pitkiä. Kotona kuitenkin ymmärretään työtäni, sillä puolisoni tekee välillä pitkää päivää. Laamasen ei tarvitse kuitenkaan istua autossa vuoden jokaisena arkipäivänä. Kausiluonteinen myyntityö tarjoaa mahdollisuuden etätyöhön. — Välillä on päiviä, etten aja ollenkaan ja asiat hoidetaan puhelimitse sekä etäyhteydellä kotikonttorilta. Lisäksi työnantaja on työajan suhteen joustava. Työmatkat ovat osa Laamasen työpäivää, sillä hän soittaa työpuheluita matkan aikana. Helsingin ruuhkat Laamanen välttää lähtemällä työmatkalle ruuhkahuipun mentyä. Vastapainoksi työpäivä loppuu vasta silloin, kun muut ovat jo kotona perheidensä parissa. Lue koko uutinen:

