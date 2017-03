Uutinen

Kouvolan Sanomat: Voikkaalaislähtöisen Henna Kosteen lastenkirjan teemana ovat ulkonäköpaineet Henna Kosteelta ilmestyy huhtikuun ensimmäisenä päivänä esikoislastenkirja. Kirjan nimi on Siiri Siimahäntä halusi hienostella, ja sen julkaisee lastenkirjoihin erikoistunut Mini Kustannus. Kirjan on kuvittanut Julia Jusslin. Siiri Siimahäntä on arka ja pieni hiiri, joka päättää löytää itselleen ystävän tekemällä vaikutuksen upeilla vaatteilla ja pöyhkeilevillä meikeillä. Siiri ymmärtää lopulta, että hyvä ystävä on ennen kaikkea avulias ja aito. Kirja on kirjoitettu runomuotoon ja sen teemana ovat ulkonäköpaineet. Kosteella on niistä omakohtaista kokemusta. — Olen nykyisin huomattavasti armollisempi itseäni kohtaan kuin parikymppisenä, jolloin ulkonäköpaineet olivat päivittäin läsnä, hän sanoo. Aikaisemmin hän ei uskonut kelpaavansa sellaisena kuin oli. Arvot menivät uusiksi, kun hänestä reilu vuosi sitten tuli pienen tyttären äiti. — Nykyään arvostan itsessäni sitä, että olen hauska, kiltti ja ystävällinen. Omalle tyttärelleen Koste aikoo opettaa, että ulkonäkö on toissijainen asia. Sama sanoma on hänen kirjassaankin. — Meissä kaikissa on muutakin kuin pelkkä kuori, Koste sanoo. Vantaalla perheineen asuva Koste, 25, työskentelee freelancetoimittajana. Hänen sukunimensä on virallisesti Huuskonen, mutta hän on avioitumassa kesällä, jolloin sukunimi vaihtuu Kosteeksi. — Tuntuu toki hassulta julkaista kirja tulevalla sukunimellään, mutta jatkoa ajatellen se on parempi näin. Lue koko uutinen:

