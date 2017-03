Uutinen

Kouvolan Sanomat: Hevosyrittäjät ovat tiukoilla Kouvolassa — Anjalan talli on tyhjenemässä ja Suursuolle haetaan uutta yrittäjää Lämmityskulut yllättivät kesäkuussa Anjalan tallin yrittäjänä aloittaneen Elina Eskelisen. — Talvella paljastui totuus tallin ylläpitokustannuksista. Toiminta on täysin kannattamatonta. Saan harrastaa työntekoa. Tällä hetkellä näyttää siltä, että toiminta tallissa päättyy. Kesällä Eskelinen pyysi ensi töinään pudottamaan päällä ollutta lämmitystä. Kaikki näytti siinä vaiheessa hyvältä. Hevosten hirnunta täytti tallin 11 hevosen ja kolmen ponin pilttuut. Syyskuussa pihaan kaartanut öljyauto lähti pihasta 3700 — 3800 litraa tyhjempänä. — Seuraava öljyauto pärähti pihaan marraskuussa. Siinä kohtaa hälytyskelloni soivat. Öljylaskujen maksaminen tällä hevosmäärällä on täysin mahdotonta. Kiinteistöpäällikkö Arto Kuitikka sanoo, että tallissa on pidettävä lämmitys päällä sen vesiputkistojen takia. — Olemme ilmoittaneet, että olemme vuokranneet tallin siinä kunnossa kuin se on eikä siihen tehdä investointeja, Kuitikka sanoo. Kolme vuotta Suursuon ratsastuskeskuksen yrittäjän toiminut Jenny Rouhiainen jättää paikan henkilökohtaisista syistä. — Suursuon sijainti on aivan loistava. Talli ja maneesi ovat tosi hyvät, mutta kenttä ja hevosten tarhojen pohjat pitäisi uusia. Rouhiaisen mielestä kaupungin paukut kannattaisi keskittää yhteen kohteeseen. — Minusta riittäisi, että Kouvolassa panostettaisiin yhteen ratsastuskouluun. Täyshoitotalleja tarvitaan enemmän, mutta niiden ylläpitäminen ei ole välttämättä kaupungin asia. Rouhiainen on vuokralaisena Kouvolan Ratsastajille, joka on vuokrannut ratsastuskeskuksen kaupungilta. Seura etsii parhaillaan uutta yrittäjää Suursuolle. — Tässä on ihan hyvä toimia, jos talous lähtee nousuun ja puitteet saadaan kuntoon. Raskasta tämä olla, kun yrittäjä on hevosten kanssa kiinni koko ajan. Tsemppiä ja jaksamista se vaatii. Lue koko uutinen:

