Uutinen

Kouvolan Sanomat: Hovioikeustalo käyttöön — toimistosihteerit presidentin huoneeseen Kouvolan entisen hovioikeustalon huoneet täyttyvät jälleen. Tällä ja ensi viikolla taloon muuttaa osa Kouvolan hyvinvointipalvelujen työntekijöistä. Ensimmäisenä lähti matkaan lapsiperheiden sosiaalipalvelujen muuttokuorma Hallituskatu 7:stä. Hovioikeustalon toisen kerroksen komea kulmahuone oli hovioikeuden presidentin työhuone. Nyt se jaetaan kolmen toimistosihteerin kesken. Kaikkiaan taloon tulee työtilat vähän yli sadalle henkilölle. Heidän työpaikkansa ovat sijainneet eri puolilla kaupunkia vuokratiloissa. Lapsiperheiden sosiaalipalveluiden lisäksi Hallituskadulta muuttavat perheoikeudelliset palvelut. Tapiola-talosta muuttaa ikäihmisten palveluiden hallinto, terveyden edistämisen yksikkö muuttaa Tapiontieltä, liikuntaneuvonta Palomäenkadulta ja osa hyvinvointipalvelujen hallintoa kaupungintalosta Torikadulta. Sinne puolestaan siirtyy varhaiskasvatuksen hallinto Valkealasta. Hovioikeustalo siirtyi kaupungin omistukseen viime vuonna Senaatti-kiinteistöiltä. Kaupassa kaupunki luopui Valimontie 5:n kiinteistöstä, joka on sunnilleen saman suuruinen. Kaupungin tavoitteena on keskittää toiminnot omiin tiloihin, jolloin vältytään maksamasta vuokria ulkopuolisille. Hovioikeustalo on valmistunut 1996 ja se tyhjeni keväällä 2014, kun Kouvolan hovioikeus ja Itä-Suomen hovioikeus yhdistyivät ja sijaintipaikaksi määrättiin Kuopio. Lue koko uutinen:

