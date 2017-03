Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kolmasluokkalainen Hilma Laapas ei pitkiä päiviä pelkää Herätys kello 5.45. Kymmenen minuutin kävelymatka bussipysäkille. Lähes tunnin mittainen bussimatka Kouvolan matkakeskukseen, josta toisella bussilla tai polkupyörällä Mansikkamäen kouluun. Reilu vuosi sitten Anjalan koulun kakkosluokkalainen Hilma Laapas päätti, että kouluviikkoon pitäisi sisältyä enemmän liikuntaa kuin vain kaksi tuntia. Niinpä hän osallistui Mansikkamäen koulun liikuntaluokan testeihin. Hilma Laapas läpäisi testit, kuinkas muuten. — Halusin vain liikuntaluokalle. Täällä on viisi tuntia liikuntaa viikossa ja se on hyvä, Hilma kertoo. Joku voisi säikähtää pitkiä koulumatkoja Anjalasta Kouvolaan ja pitkiä päiviä, mutta ne eivät ole reippaalle kolmasluokkalaiselle ongelma. Varhaisia kello 5.45:n herätyksiä on kahdesti viikossa. — Ei väsytä yhtään. Ehkä ensimmäisillä kerroilla vähän väsytti, ja joskus meinasin nukahtaa bussiin, Hilma hymyilee. Kuluvaan lukuvuoteen sisältyy kuitenkin yksi pieni kauneusvirhe. Lokakuussa Hilman polkupyörä varastettiin koulun pihalta. — Pyörä oli vielä lukossa. Se oli Aaron vanha pyörä — sellainen musta, jossa oli liekkejä. Hilman ei tarvinnut olla kuitenkaan kauaa ilman menopeliä. Kelpo mankeli löytyi tilalle kesämökiltä. — Se on sininen. Lue koko uutinen:

