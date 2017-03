Kouvolalainen Nina Palmros pelkisti teoksistaan monimutkaisuuden pois — yleisö näkee lopputuloksen Kouta-galleriassa

Uutinen

Kouvolalainen kuvataiteilija Nina Palmros päätti tehdä vaihteeksi jotain erilaista. Hän maalasi minimalistisia, värikkäitä töitä, joissa ei ole paljon muotoja. — Olen pelkistänyt kaiken monimutkaisuuden pois. Maalaukseni ovat väripintoja, jotka voivat herättää ihmisissä tunteita. Teokset ovat syntyneet muutamien viimeisten kuukausien aikana, mutta prosessi on ollut pitkä, hän sanoo. Palmros maalasi rinnalla arabeskityyppisiä töitä, Marokon suunnalta saatuja kuva-aiheita, mutta jätti ne vielä odottamaan näyttelyä. Minimalistiset teokset tulevat esille Kouta-galleriaan. Atlántico-näyttely avautuu tiistaina. — Atlántico on värikäs ja monimuotoinen paikka, jossa luonnonvoimat jylläävät. Se on ihmisen perusolotila, kun kaikki asiat ovat hyvin, Palmros maalailee vaihteeksi sanoilla. Taiteilija lähettää näyttelyvieraille viestin: huomatkaa elämän värikkyys ja herkullisuus tämän negatiivissävytteisen ajan keskellä. Atlántico-näyttely Kouta-galleriassa Kouvola-talossa 21.3.—13.4. Avajaiset tiistaina kello 16—18.

