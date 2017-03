Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kuntavaaliehdokkailta vahvaa tukea Matkakeskuksen rakentamiselle Kouvolassa on vankka tuki asema-alueelle nousevalle uudelle Matkakeskukselle. Kuntavaaliehdokkaat ovat hankkeen takana lähes laidasta laitaan. Kouvolan Sanomien vaalikoneessa kokoomuksen, keskustan, vihreiden ja vasemmistoliiton ehdokkaat katsovat yli 80-prosenttisesti, että hanke on paikallaan. Kouvola tarvitsee uuden Matkakeskuksen -väitteen tyrmäsi Suur-Kouvolan sitoutumattomien ryhmän enemmistö ja piraattipuolueen yksi vaalikoneeseen vastannut ehdokas. Piraateilla on Kouvolassa vain kaksi ehdokasta. Matkakeskusalueen kaavoitus on paraikaa käynnissä. Tavoitteena on saada keskus valmiiksi vuoden 2019 asuntomessuihin mennessä. Matkakeskuksesta on tehty jo päätökset. Kuntavaaliehdokkaiden vastauksista voitaneen päätellä, että päätös uudesta Matkakeskuksesta on suuren enemmistön mielestä täysin oikea. Sari Hyytiäinen (vihr.) nostaa perusteluissaan esille kaupungin imagon. — Matkakeskus on merkittävä osa kaupungin imagoa. Hyvin palveleva keskus on tärkeä paitsi turismille myös esimerkiksi omasta kunnasta etätyötä muualla tekeville. Matkakeskusinvestoinnin järkevyyttä epäilevä Teemu Koistinen (Suur-Kouvolan sit.) sanoo, nykyiset suunnitelmat ovat ihan päättömiä. — Matkakeskuksen peruskorjaus ja siloittaminen voisi olla huomattavasti parempi ratkaisu. Kouvolan Sanomien vaalikone on osoitteessa kouvolansanomat.fi/vaalikone. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/03/20/Kuntavaaliehdokkailta%20vahvaa%20tukea%20Matkakeskuksen%20rakentamiselle/2017222030686/4