Kouvolan Sanomat: Liikenneturva: Älä syöksy kolariautosta tielle suin päin Kolarin jälkeen autoon jäänti voi vilkkaasti liikennöidyllä tiellä olla turvallisempaa kuin autosta poistuminen, sanoo koulutusohjaaja Toni Vuoristo Liikenneturvasta. — Autoon istumaan jääminen voi joissain tapauksissa olla järkevää. Näin on esimerkiksi moottoriteiden ketjukolareissa. Jos kolarissa on jo osallisena monta autoa, ei ole hyötyä lähteä viemään varoituskolmiota tielle, Vuoristo sanoo. Tieliikennelain mukaan kuljettajan on asetettava tielle varoituskolmio, jos ajoneuvo on pysähtynyt ajoradalle paikkaan, jossa se voi olla vaarana liikenteelle. Vuoriston mukaan vilkkaasti liikennöidyllä tiellä olisi järkevintä ensin istua hetki autossa turvavyö kiinnitettynä ja tarkkailla, onko ulos turvallista mennä. Varoituskolmio pitäisi lain mukaan sijoittaa riittävän etäälle pysähtyneestä ajoneuvosta niin, että muut kuljettajat huomaavat varoituksen ajoissa. Heijastinliivi pitää muistaa pukea päälle ennen ulos menoa, Vuoristo sanoo. — Yleispätevää ohjetta kolariautosta nousemiseen on mahdotonta antaa. Sekin pitää ottaa huomioon, että shokissa ihminen ei toimi loogisesti. Kuutostien neljän auton kolarissa Lappeenrannassa ensimmäisen kolariauton kuljettaja loukkaantui vakavasti noustuaan poikittain tielle jääneestä autostaan ja jäätyään auton alle. Onnettomuus tapahtui lauantain ja sunnuntain välisenä yönä.

