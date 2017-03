Uutinen

Kouvolan Sanomat: Lindström palasi töihin, ei halua kommentoida mahdollista salkkujakoasiaa Oikeus- ja työministeri Jari Lindström (ps.) on palannut töihin. Hän jäi sairauslomalle toissa viikon perjantaina. Ministeriön puolitoista viikkoa sitten antaman tiedotteen mukaan Lindström on sairauslomalla 19. maaliskuuta saakka, eli eiliseen sunnuntaihin asti. Lindström on sanonut monelle taholle, että nykyinen työtaakka on kohtuuton. Kouvolan Sanomille hän totesi, ettei aio pyrkiä perussuomalaisten puheenjohtajaksi, koska nykyinen pestikin on ihan järjetön. Ministerien yhdistelmäsalkkujen jakamista on jo pohdittu. Lindströmin kohdalla tämä tarkoittaisi sitä, että hän jatkaisi työministerinä ja uusi nimi ottaisi vastuulleen oikeusasiat. Kouvolan Sanomat tavoitteli Lindströmiä maanantaiaamuna kommentoimaan mahdollista uutta salkkujakoa. Lindström ilmoitti sihteerinsä kautta, ettei hän kommentoi salkkujakoasiaa nyt lainkaan. Lue koko uutinen:

