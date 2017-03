Uutinen

Kouvolan Sanomat: Pudotuspelipaikka koko joukkueen voitto — Kouvottarien päävalmentaja kehuu harrastuksenaan liigaa pelaavien naisten asennetta Nousijajoukkueen eteneminen pudotuspeleihin on aina kova saavutus. Naisten Korisliigassa Kouvottarille olisi riittänyt sija yhdeksän minimitavoitteensa täyttämiseen, eli sarjapaikan säilyttämiseen, mutta hyvin yhteen hiileen koko kauden puhaltanut joukkue pumppasi kuudenneksi ja aloittaa tiistaina puolivälierät. Päävalmentaja Mika Hartonen muistuttaa, että Kouvottarilla oli hetkittäin myös erittäin vaikeaa loukkaantumisten takia. Kauden alussa liigan parhaana korintekijänä loistaneen Khadijah Sessionsin ja hänen tilalleen hankitun Bianca Bartonin pelit loppuivat ennen aikojaan. Ainoastaan Jackie Luna-Castro, Ida Myllyoja ja Kaisa Lind pelasivat runkosarjassa kaikki 27 ottelua. Kouvottarissa on osattu harjoitella laadukkaasti jo 2. divisioonassa, ja sama meininki on jatkunut pääsarjatasolla. — Joukkue on harjoitellut erittäin hyvin. Nostan hattua sille, että osa pelaajista tulee työ- tai opiskelupäivän jälkeen tunti ennen treenejä halliin lämmittelemään, Hartonen kiittelee. Hartonen on pelaajien keskuudessa tunnettu siitä, että kaikki saavat osakseen arvostusta riippumatta peliminuuttien määrästä. Päävalmentaja haluaa korostaa koko 14 pelaajan ringin merkitystä kokonaisuudelle. — Meillä pelipaikkojen sijoilla 9—14 olevat ovat tehneet kovasti hommia ja laittaneet harjoituksissa rotaatiopelaajat panemaan aina parastaan. Ilman heitä joukkue ei olisi nyt pudotuspeleissä. Lind, Jyri Lehtonen ja Harri Mannonen auttoivat Hartosta viime kesänä ulkomaalaispelaajien scouttaamisessa ja rekrytoinnissa. Hartosen mukaan pelaajia on houkuteltu Kouvolaan koriksella eikä rahalla. — On tullut palautetta siitä, että pelaajat ovat kehittyneet henkilökohtaisella tasolla. Tulevaisuuden haasteet ovat siinä, että omaa pelaajatuotantoa on oltava ja samalla olisi saatava täydennyksiä muualta. Puolivälierissä Espoo Unitedia vastaan Kouvottarien täytyy Hartosen mielestä pitää kovaa vauhtia. — Shenita Landryä vastaan pitää pärjätä korin alla, ja Dionne Poundsin heitot pitää ottaa pois. Siinä on kaksi tämän kovatasoisen liigan kärkipään pelaajaa. Lue koko uutinen:

