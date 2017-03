Uutinen

Kouvolan Sanomat: Vaalipaneelikausi on kiivaimmillaan Kouvolassa — keskiviikkona kaksi vaalipaneelia Kuntavaalit lähestyvät ja Kouvolassa järjestetään erilaisia vaalipaneeleja seuraavien viikkojen aikana. Paneeleissa keskustellaan muun muassa yhtenäisestä Kouvolasta ja miten hyvä vanhuus turvataan uudessa sotessa. Tasapuolinen Kouvola -vaalipaneeli järjestetään keskiviikkona 22. maaliskuuta kello 17—19 Kouvola-talon Honkasalissa. Paneelin järjestää Kouvolan Korttelikotiyhdistys ry ja Kouvolan Vammaisjärjestöjen yhdistys ry (KVY). Paneelissa keskustellaan muun muassa Kouvolan työllistämishaasteista tulevaisuudessa ja miten Kouvolan tulisi parantaa esteettömyyttä. Tapahtuman panelisteina ovat Urpo Huuskonen (kesk.), Keijo Kaskiaho (sit.), Raimo Laine (sd.), Jorma Liukkonen (vas.), Jorma Ruippo (ps.), Veijo Tikka (kok.) ja Erja Vanhala (vihr.). Kuntavaali 2017 -vaalipaneeli järjestetään keskiviikkona 22. maaliskuuta kello 18—20 entisen elokuvateatterin Kino Kouvon tiloissa. Paneelin järjestää KouvolaCity ry. Illan teemana on yhtenäinen Kouvola. Tapahtuman panelisteina nähdään Jenny Hasu (kesk.), Jyri Hovila (pp.), Sari Hyytiäinen (vihr.), Jari Lindström (ps.), Jukka Nyberg (sd.), Pulla Peltola (Kouvolan sit.), Seppo Purontakanen (Suur-Kouvolan sit.), Jari Suomela (kok.), Jyrki Taskinen (vas.) ja Vesa Vainio (kd.). Paremman vanhuuden puolesta -kuntavaalipaneeli järjestetään 27. maaliskuuta kello 14—16 kauppakeskus Hansan ikäasemalla. Paneelin teemana on, miten hyvä vanhuus turvataan uudessa sotessa. Tilaisuuden järjestävät Kouvolan Korttelikotiyhdistys ry, Elimäen Puustelli ry, Kymijoen Hoiva ry ja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry. Panelisteina ovat Outi Kasurinen (sdp.), Jorma Liukkonen (vas.), Antero Rossi (kesk.), Sinikka Rouvari (kok.), Leena Rämä (ps.), Pekka Tommola (kd.) ja Soili Vähä-Konka (vihr.). Kauppakamari ja Liikemiesyhdistys järjestävät Superilta-vaalitentin tiistaina 28. maaliskuuta kello 18.30 alkaen Kouvolan rautatie- Ja aikuiskoulutus oy:n tiloissa. Illan aikana keskustellaan muun muassa, miten Kouvolan elinkeinoelämää kehitetään ja mitä liikennehankkeita ehdokas edistäisi. Panelisteina nähdään Ville Kaunisto (kok.), Antti Koivisto (sd.), Jari Käki (ps.), Jari Larikka (kok.), Pulla Peltola (sit.), Johanna Pyötsiä (kd.), Kaisa Spies (vihr.) ja Santtu Vekkeli (kesk.). Lue koko uutinen:

