Uutinen

Kouvolan Sanomat: Yrtinkankaan ampumaradalle olisi kaikki valmiina — paitsi rahat Yrtinkankaan ampumarata on standby-tilassa. Näin muotoilee Kouvolan kaupungin edunvalvontapäällikkö Petteri Portaankorva. Valkealan Yrtinkankaalle suunnitellun ampumaurheilukeskuksen ympäristölupa sai lainvoiman jo vuosi takaperin, kun sitä koskeva valitus kaatui korkeimmassa hallinto-oikeudessa. — Kaikki valmiudet maansiirtotöiden tekemiselle alueella ovat olemassa. Huhtikuun vuosikokouksessa on ajatuksena rakennustoimikunnan perustaminen, Kouvolan urheiluampujien puheenjohtaja Kai Lampi sanoo.Harrastajien eväät alkavat olla syöty. Urheiluampujat kaipaavat rinnalleen Kouvolan kaupungin panostusta. — Meidän voimavarat eivät riitä raskaiden maansiirtotöiden järjestämiseen. Ajatuksena on ollut saada kaupunki mukaan ja sitä kautta julkisen puolen rahoitus kuntoon. Kouvola ei ole kääntänyt selkäänsä ampumaratahankkeelle. Portaankorva sanoo, että pallo on nyt Kouvolan urheiluampujilla. — Jäimme odottamaan urheiluampujilta tietoja hankkeen yksityisen puolen rahoitusjärjestelyistä, sillä Yrtinkankaan ampumaradan toteuttaminen ja rakentaminen kustannusvastuineen on sovitusti Kouvolan Urheiluampujilla. Portaankorva sanoo, että viime vuoden lopulla ampumaradasta vuonna 2011 laadittu yleissuunnitelma kustannusarvioineen oli tarkastelussa. — Silloin arvioitu rakentamisen kustannustaso on noussut tuntuvasti tuosta tasosta. Tuolloin koko laajuudessaan yli 1,7 miljoonan euron kustannusarvio on nyt yli 2 miljoonaa euroa. Kouvolan urheiluampujien sihteeri Heikki Heiramo kertoo, että yhteistyökumppaneita on haettu toistaiseksi siinä onnistumatta. — Vuosi sitten listasimme kaikki mahdolliset sponsorilähteet ja lähetimme kirjeet, mutta se ei tuonut tulosta. Sekä Heiramo että puheenjohtaja Lampi ovat kuitenkin toiveikkaita. He arvioivat, että taloudellisen ilmapiirin kirkastuminen pönkittää ampumaradan mahdollisuuksia nousta Kouvolan yhdeksi investointikohteeksi. Heiramo muistuttaa kansainvälisten kilpailujen hakemisen mahdollisuudesta. Metsästäjäliiton kilpailuiden järjestäminen toisi sekin Kouvolaan tuhansia yövieraita. — He jättäisivät kaupunkiin rahaa, Heiramo sanoo. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/03/20/Yrtinkankaan%20ampumaradalle%20olisi%20kaikki%20valmiina%20%E2%80%94%20paitsi%20rahat/2017222036529/4