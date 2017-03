Uutinen

Kouvolan Sanomat: Aurinko näyttäytyy Kouvolassa torstaina ja perjantaina Keskiviikoksi Kouvolaan ennustetaan vesisadetta, mutta sen jälkeen tiedossa on pari aurinkoista päivää. Räntäsade palaa Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan keskiviikkoaamuna ja muuttuu sitten heikoksi vesisateeksi, joka kestää iltapäivään asti. Päivälämpötila on enimmillään kolme astetta. Pilvet väistyvät torstaiaamuna, ja lämpötila nousee päivällä enimmillään kuuteen asteeseen. Perjantaiksi ennustetaan myös aurinkoa ja neljää lämpöastetta. Yöt kylmenevät loppuviikolla. Perjantain vastaisena yönä pakkasta voi olla viisi astetta ja lauantain vastaisena yönä seitsemän. Tuuli pysyy kohtalaisena viikonlopulle asti. Tuulisinta on keskiviikkona. Lue koko uutinen:

