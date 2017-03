Uutinen

Kouvolan Sanomat: Eräpolun Siwa on keskiviikkona viimeistä päivää auki Eräpolun Siwa sulkee ovensa keskiviikkona 22. maaliskuuta. Keskon aluejohtajan Antti Palomäen mukaan kaupan sulkemiseen päädyttiin, sillä Eräpolun Siwan markkina-alue on liian pieni. Lisäksi huoneisto ja kalusteet olisi pitänyt uusia. — Kesko ei uskonut saavansa investointia takaisin. Eräpolun Siwan kolmen työntekijän työsuhteet loppuvat. Viime vuonna Kilpailu ja kuluttajavirasto (KKV) velvoitti Keskon luopumaan yhteensä 60 kaupasta hyväksyessään Suomen Lähikauppaa koskevan yrityskaupan. Viitakummun ja Vuohijärven Siwa suljettiin aiemmin tänä vuonna. Vuohijärvellä suljetun Siwan tilalle avattiin tammikuussa Vuohijärven M-kauppa. Tanhuantien ja Väkevänkujan Valintatalot muutettiin K-Marketeiksi Kouvolassa ja Kuusankoskella. Myös Siwat Myllykoskella, Anjalassa, Korialla ja Kuusankoskella on muutettu K-Marketeiksi. Kausalan Siwan kohtalo on yhä auki. Liike on myynnissä, mutta Palomäen mukaan sille ei ole löytynyt ostajaa. Mikäli Kausalan Siwa ei mene kaupaksi, loppuu työsuhde myymälän neljältä työntekijältä. Kouvolan keskustassa sijaitsevassa kauppakeskus Valtarissa avataan K-supermarket syksyllä 2017. K-supermarket Sipatti lopetti Kouvolan keskustassa marraskuussa 2016. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/03/21/Er%C3%A4polun%20Siwa%20on%20keskiviikkona%20viimeist%C3%A4%20p%C3%A4iv%C3%A4%C3%A4%20auki/2017222044751/4