Kouvolan Sanomat: Jättiläiskuha ui kotkalaiskalastajan verkkoon — Suomen ennätys vielä kaukana Kotkalainen Teuvo Piipponen löysi maanantaiaamuna verkostaan kuusi kiloa painavan kuhan. — Asumme Munsaaressa ja minulla on yleensä verkot siinä rannassa. Kala oli tarttunut 55 millimetrin verkkoon. Piipponen on ennenkin saanut saaliikseen suuria kaloja. — Mutta verkkoon ei ole koskaan tarttunut niin suurta kuhaa, toteaa tyytyväinen kalastaja. Piipponen fileerasi kalan vielä maanantaina. — Vaimo paistaa sen meille ruuaksi tänään. Mittavasta koostaan huolimatta Piipposen kuhalla on vielä matkaa todellisiin ennätysjötkäleisiin. Kalatalouden keskusliiton ahven.net -sivustolta löytyvän listauksen mukaan Suomen suurin pyydystetty kuha painoi 14,09 kiloa. Kuha pyydettiin toukokuussa 2013 järvestä Etelä-Hämeessä uistelemalla. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/03/21/J%C3%A4ttil%C3%A4iskuha%20ui%20kotkalaiskalastajan%20verkkoon%20%E2%80%94%20Suomen%20enn%C3%A4tys%20viel%C3%A4%20kaukana/2017522044009/4